Обновленный Dzintars: успех у молодежи и почти полмиллиона прибыли за месяц

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Они отметили, что самыми покупаемыми продуктами Dzintars были бальзамы для губ Amber и питательный крем Nīca. В апреле H.A. Brieger также начала продавать средства по уходу за полостью рта Amber.

"Мы очень довольны результатами первого месяца и уже чувствуем большой общественный интерес. Видно, что люди давно ждали этой ценовой категории и качественной продукции. Особо хочу отметить, что наш покупатель стал намного моложе, поэтому мы можем считать, что одной из стратегических настроек - привлечь более молодую аудиторию - мы успешно достигли", - прокомментировала результаты Анастасия Удалова, руководитель H.A. Brieger.

Омоложение аудитории

По данным интернет-магазина компании, 44,1% всех покупателей были в возрасте от 25 до 34 лет, 2

а вторая по величине возрастная группа - от 35 до 44 лет, что составляло 29,5% всех покупателей. На возрастную группу 18-24 года пришлось 12,7%, а на представителей групп 45+ - всего 13%. Компания отмечает, что это существенные изменения по сравнению с историческими данными.

Онлайн и торговые точки: где купить новый Dzintars?

Продукция Dzintars продается более чем в 1400 точках продаж. Наибольший интерес к ним проявили магазины Top!, Maxima и Elvi. Удалова добавила, что на полках магазинов Maxima и Rimi продукция Dzintars появилась примерно на две недели позже, поэтому в обеих крупных торговых сетях ожидается рост спроса на продукцию Dzintars.

Между тем средний чек на покупки товаров Dzintars в интернет-магазине превысил 16 евро. Компания приходит к выводу, что покупатели проявили достаточно любопытства и готовы сразу опробовать разные линейки продуктов. Помимо этого, наблюдаются и повторные покупки.