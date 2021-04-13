В Даугавпилсе заявили, что жители смогут выбирать вакцину. Павлютс назвал это недоразумением

По ее словам, самоуправление достигло договоренности с Министерством здравоохранения и Бюро вакцинации, что в город будут поставлены различные вакцины.

На этой неделе, с началом вакцинации педагогов, можно будет выбрать вакцину AstraZeneca, Moderna или Pfizer/BioNTech.

"В Даугавпилсе теперь доступны и другие вакцины, и именно у работников образования будет возможность выбирать", - утверждает Янковска.

В то же время дума в сотрудничестве с ответственными учреждениями проводит информирование и образование общественности, в том числе и педагогов, о важности вакцинации. Педагогов также опрашивают о желании получить вакцину.

"Мы знаем ситуацию и мнение горожан", - прокомментировала Янковска, добавив что ежедневно во время собраний с министерством поднимается вопрос мнения местных по поводу вакцинации.

Комментируя, не собирается ли самоуправление обращаться к правительству с просьбой поставить российскую вакцину "Спутник V", Янковска сказала, что "мы все понимаем, что живем в Евросоюзе и можем использовать вакцины, разрешенные в ЕС". В то же время она признала, что, принимая во внимание прозвучавшую в последнее время информацию о побочных эффектах вакцин, неизвестно, будут ли горожане более открытыми к вакцинации "Спутником".

На данный момент прививку от Covid-19 в Даугавпилсе получили 3600 человек. Примерно четверть из них получили обе дозы вакцины.

Павлютс: "Даугавпилс - ничем не уникален"

В свою очередь Даниэль Павлютс о заявлении Даугавпилса высказался скептично:

"Даугавпилс ни в чем не уникален. Даугавпилсская городская дума, возможно, во время предвыборной кампании что-то неправильно поняла и объявила, что они что-то отвоевали. [Это] неправда. Все медицинские учреждения по всей Латвии обеспечены различными видами вакцин", - пояснил Павлютс.

Он назвал информацию, высказанную руководством думы, недоразумением.

​По его словам, например, две недели назад в практику семейных врачей попали вакцины Moderna, которые раньше не были доступны семейным врачам. Также теперь можно распространять различные вакцины по всей Латвии.

Ответ Даугавпилса Павлютсу

Янковска на это ответила, что и не утверждала, что дума "что-то отвоевала" и выразила удовлетворение успешным диалогом с Минздравом.