В Даугавпилсе заявили, что жители смогут выбирать вакцину. Павлютс назвал это недоразумением
У жителей Даугавпилса будет возможность выбрать вакцину от Covid-19, во вторник заявила журналистам заместитель председателя городской думы Ливия Янковска.
У жителей Даугавпилса будет возможность выбрать вакцину от Covid-19, во вторник заявила журналистам заместитель председателя городской думы Ливия Янковска.
По ее словам, самоуправление достигло договоренности с Министерством здравоохранения и Бюро вакцинации, что в город будут поставлены различные вакцины.
На этой неделе, с началом вакцинации педагогов, можно будет выбрать вакцину AstraZeneca, Moderna или Pfizer/BioNTech.
"В Даугавпилсе теперь доступны и другие вакцины, и именно у работников образования будет возможность выбирать", - утверждает Янковска.
В то же время дума в сотрудничестве с ответственными учреждениями проводит информирование и образование общественности, в том числе и педагогов, о важности вакцинации. Педагогов также опрашивают о желании получить вакцину.
"Мы знаем ситуацию и мнение горожан", - прокомментировала Янковска, добавив что ежедневно во время собраний с министерством поднимается вопрос мнения местных по поводу вакцинации.
Комментируя, не собирается ли самоуправление обращаться к правительству с просьбой поставить российскую вакцину "Спутник V", Янковска сказала, что "мы все понимаем, что живем в Евросоюзе и можем использовать вакцины, разрешенные в ЕС". В то же время она признала, что, принимая во внимание прозвучавшую в последнее время информацию о побочных эффектах вакцин, неизвестно, будут ли горожане более открытыми к вакцинации "Спутником".
На данный момент прививку от Covid-19 в Даугавпилсе получили 3600 человек. Примерно четверть из них получили обе дозы вакцины.
В свою очередь Даниэль Павлютс о заявлении Даугавпилса высказался скептично:
"Даугавпилс ни в чем не уникален. Даугавпилсская городская дума, возможно, во время предвыборной кампании что-то неправильно поняла и объявила, что они что-то отвоевали. [Это] неправда. Все медицинские учреждения по всей Латвии обеспечены различными видами вакцин", - пояснил Павлютс.
Он назвал информацию, высказанную руководством думы, недоразумением.
По его словам, например, две недели назад в практику семейных врачей попали вакцины Moderna, которые раньше не были доступны семейным врачам. Также теперь можно распространять различные вакцины по всей Латвии.
Янковска на это ответила, что и не утверждала, что дума "что-то отвоевала" и выразила удовлетворение успешным диалогом с Минздравом.
В настоящее время Даугавпилсская региональная больница также приглашает представителей приоритетных групп подать заявку на вакцинацию против Covid-19, выбрав одну из доступных вакцин. Возможность получить вакцину от конкретного производителя зависит от доступных в стране и доставленных в учреждение вакцин.