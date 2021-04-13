Российское судно "Юрий Топчев" покинуло Лиепайский порт

Как рассказал председатель правления Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) Улдис Сескс, на судне на территории Лиепайской СЭЗ было проведено небольшое техническое обслуживание, которое позволило вернуться обратно в море.

В то же время Сескс отметил, что перед тем, как впустить "Юрий Топчев" в Лиепаю, было получено необходимое разрешение от Латвийской береговой охраны, Госпогранохраны и Службы госдоходов, и только после получения разрешений подтверждение судну дал капитан порта.

Руководитель Лиепайской СЭЗ, поясняя сложившуюся ситуацию, указал на, по его мнению, несоответствие таких ситуаций нормативным актам, так как вход судна в порт был легален, и юридически "Юрий Топчев" или другие корабли такого типа нельзя удержать от того, чтобы они не причалили, например, в Вентспилском или Рижском порту.

В Службе госбезопасности агентству LETA пояснили, что случай с этим судном службе известен.