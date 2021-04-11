Пн, 12.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В Лиепайский порт зашло российское судно, владелец которого находится в черном списке США

ФОТО: Ekrānšāviņš

В связи с агрессией России в Украине были введены широкие санкции. Это сделали как Евросоюз, так и США. Передаче Nekā personīga телеканала TV3 стало известно, что судно, принадлежащее включенной в американский черный список российской компании, на этой неделе зашло на территорию Латвии и находится в Лиепайском порту. Кроме того, оно вовлечено в строительство Nord Stream 2.

Как свидетельствуют публично доступные данные радаров, позволяющие проследить за движением судов по всему миру, в Лиепайском порту 6 апреля причалил ледокол "Юрий Топчев". Он 1 апреля покинул воды немецкого порта Мукран, являющегося одним из базовых мест работ по строительству трубопровода Nord Stream 2.

Для вспомогательных работ "Юрий Топчев" прикрепляют к судну "Фортуна", которое с помощью специального оборудования погружает новый газопровод на морское дно. 

С января этого года "Фортуна" находится в санкционных списках США.

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Под санкциями США, введенными после военных операций России в Украине, находится и LLC KOK-SOK-HIM-TRANS - компания-владелец зашедшего в Лиепаю судна. Свои санкции против владельца судна два года назад ввел и президент Украины. Кроме того, в СМИ доступна информация, что другое судно этой компании "Александр Ткаченко" Минобороны РФ использовало в ходе действий в Сирии.

Сигнал радара судна показывает, что сейчас оно находится в Лиепае в судоремонтном доке. Как передаче подтвердили в правлении порта - скорее всего, осуществляется покраска бортов. Ни погранохрана, ни порт не берут на себя ответственность по поводу того, кто должен оценивать вход судна в латвийские воды.

В погранохране Nekā personīga пояснили, что их люди могут проверить только паспорта членов экипажа. За остальное отвечает управление порта. И если необходимо - оно привлекает береговую охрану. В свою очередь в управлении Лиепайского порта передаче заявили, что за пропуск или непропуск судна на территорию решение принимает только погранохрана.

Но как пояснили в МИД - за нарушение санкций Евросоюза и ООН в законах Латвии предусмотрена уголовная ответственность.

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