"Пишу этот текст и реву": Ольга Бузова покинула "Дом-2"

"Моя история в "Дом-2" закончена", - написала Ольга.

На днях начались новые съемки реалити-шоу "Дом-2", но уже без Бузовой.

"После долгих раздумий я все же решила покинуть шоу "Дом-2", с которым провела 17 лет своей жизни. Это были невероятно крутые годы. Я приехала в Москву в 18 лет и попала на проект. Я по-настоящему жила, любила, и для меня это было не шоу, а моя жизнь! Я росла вместе с вами и на ваших глазах. Мы с вами #моилюди стали огромной большой семьей", - призналась звезда.

Она благодарна всем, кто делал и смотрел это шоу. Это был не просто шанс в ее жизни, а настоящее событие, которое она никогда не забудет.

"Сейчас пишу этот текст и реву... Но я должна идти дальше! Я покидаю шоу как участница и ведущая" - подытожила Ольга.

В заключение она попросила у своих фолловеров понимания и поддержки.

Ранее сообщалось, что телеканал "Ю" перезапустит реалити-шоу "Дом-2" с 19 апреля. Шоу будет называться "Дом-2. Новая любовь" и станет выходить по утрам и вечерам.

Российский телеканал "Ю" вещает с 2012 года. Он входит в холдинг "Медиа-1", которому также принадлежат телеканалы "Муз-ТВ" и Disney.