"Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп". Навальная рассказала о свидании с мужем

Она рассказала, что общалась с мужем через стекло по телефону: "Пригласил он, правда, меня в комнатку 3*2 метра". По словам Юлии, Алексей

"говорит с трудом и время от времени кладет трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть". 1

Супруга политика утверждает, что он сильно похудел: "Похудел сильно, даже по сравнению с концом сентября, и весит уже 76 кг при росте 190. Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека - получить право на посещение врача. Никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп, но знаю, что сдаваться он не собирается", - написала супруга оппозиционного политика.

Сегодня же находящийся в колонии № 2 в Покрове российский оппозиционер Алексей Навальный подал на учреждение в суд, так как ему не дают читать Коран. По словам политика, находясь в заключении, он решил "глубоко изучить и понять" Коран, который он привез в колонию вместе с другой литературой. Однако книги ему не выдают, так как их "необходимо проверить на экстремизм". Оппозиционер отмечает, что обычно такая проверка занимает порядка трех месяцев.

Напомним, находящийся в колонии Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку, его требование - допустить к нему приглашенного врача. Политик уже на протяжении нескольких недель жалуется на боль в ноге и спине, а 7 апреля у него обнаружили две грыжи.