У Шлесерса есть возможность заплатить государству несколько миллионов евро и договориться о наказании

Прокурор Монвид Зелчс пояснил, что, ссылаясь на призыв защиты Шлесерса к возможному соглашению по приговору, он проинформировал обвиняемого об условиях такого процесса.

Основным условием для такого соглашения является уплата определенной суммы, в которую входит возмещение убытков.

В общей сложности это могли бы быть несколько миллионов евро. 1

Если бы обвиняемый согласился покрыть эту сумму, то можно было бы говорить о соглашении о наказании, которое, вероятно, было бы меньше, чем предусмотрено законом, пояснил Зелчс.

В настоящее время, согласно закону, за преступление, вменяемое Шлесерсу - мошенничество в крупном размере - срок лишения свободы составляет от двух до десяти лет.

Прокурор отметил, что аналогичная информация об условиях предполагаемого соглашения была предоставлена ​​другим восьми подсудимым. Прокурор не дал более подробных комментариев.

Шлесерс, ранее отрицавший свою причастность к незаконной деятельности, сообщил агентству LETA, что он отзывчив к расследованию прокурора, но не может согласиться на соглашение.

В чем суть дела?

В настоящее время по уголовному делу об организованном мошенничестве в крупном объеме обвиняются девять человек - бывший премьер-министр Шкеле, бывший министр сообщения Шлесерс, бывший председатель правления SIA Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства транспорта Нил Фрейвалдc, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лаурис Дрипе.

Программа TV3 Nekā personīga ранее сообщала, что также были обвинены в то время коммерческий директор Lattelecom Янис Лигерс, руководитель коммерческого отдела Том Абеле, руководитель отдела поддержки бизнеса Том Мейситис и бывший руководитель компания Hannu Digital Гинтар Кавацис.

Девяти людям предъявлено обвинение в организованном мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор Монвид Зелчс, не раскрывая LETA имен обвиняемых, ранее объяснил, что каждый обвиняемый играет определенную роль в совершении преступления.

Прокурор не назвал сумму, полученную преступным путем, но, по имеющейся у LETA информации, она составляет около трех миллионов евро. 1

Шкеле также обвиняется в отмывании денег в крупных объемах, и LETA известно, что в этом случае речь идет о примерно миллионе евро.

Преступления, вменяемые обвиняемым, имели место в 2008 и 2009 годах, когда в Минсообщения был организован тендер на внедрение цифрового телевидения, а затем были заключены соответствующие соглашения с участием компании Hannu Digital.