У Шлесерса есть возможность заплатить государству несколько миллионов евро и договориться о наказании

Прокурор Монвид Зелчс пояснил, что, ссылаясь на призыв защиты Шлесерса к возможному соглашению по приговору, он проинформировал обвиняемого об условиях такого процесса.
Основным условием для такого соглашения является уплата определенной суммы, в которую входит возмещение убытков.
В общей сложности это могли бы быть несколько миллионов евро.
Если бы обвиняемый согласился покрыть эту сумму, то можно было бы говорить о соглашении о наказании, которое, вероятно, было бы меньше, чем предусмотрено законом, пояснил Зелчс.
В настоящее время, согласно закону, за преступление, вменяемое Шлесерсу - мошенничество в крупном размере - срок лишения свободы составляет от двух до десяти лет.
Прокурор отметил, что аналогичная информация об условиях предполагаемого соглашения была предоставлена другим восьми подсудимым. Прокурор не дал более подробных комментариев.
Шлесерс, ранее отрицавший свою причастность к незаконной деятельности, сообщил агентству LETA, что он отзывчив к расследованию прокурора, но не может согласиться на соглашение.
В настоящее время по уголовному делу об организованном мошенничестве в крупном объеме обвиняются девять человек - бывший премьер-министр Шкеле, бывший министр сообщения Шлесерс, бывший председатель правления SIA Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства транспорта Нил Фрейвалдc, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лаурис Дрипе.
Программа TV3 Nekā personīga ранее сообщала, что также были обвинены в то время коммерческий директор Lattelecom Янис Лигерс, руководитель коммерческого отдела Том Абеле, руководитель отдела поддержки бизнеса Том Мейситис и бывший руководитель компания Hannu Digital Гинтар Кавацис.
Девяти людям предъявлено обвинение в организованном мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор Монвид Зелчс, не раскрывая LETA имен обвиняемых, ранее объяснил, что каждый обвиняемый играет определенную роль в совершении преступления.
Прокурор не назвал сумму, полученную преступным путем, но, по имеющейся у LETA информации, она составляет около трех миллионов евро.
Шкеле также обвиняется в отмывании денег в крупных объемах, и LETA известно, что в этом случае речь идет о примерно миллионе евро.
Преступления, вменяемые обвиняемым, имели место в 2008 и 2009 годах, когда в Минсообщения был организован тендер на внедрение цифрового телевидения, а затем были заключены соответствующие соглашения с участием компании Hannu Digital.
Хотя компания Tet в настоящее время не фигурирует в качестве потерпевшего по уголовному делу, прокурор указал, что это не поставит под угрозу ход дела.