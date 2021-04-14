Профсоюз: за отказ от вакцинации директора угрожают учителям увольнением

Она сказала, что отношение некоторых школьных руководителей демотивировало некоторых учителей вакцинироваться, также были получены сообщения о первых репрессиях. "Указывается, что, если [учитель] не вакцинируется, за это будут стыдить и критиковать", - сказал Ванага, призвав не чинить репрессии против учителей или педагогического персонала, которые отказываются от вакцинации или все еще сомневаются.

Президент профсоюза вначале призвал вакцинировать тех, кто этого хотел. Она также добавила, что вакцинация учителей, которые хотят пройти вакцинацию, может побудить других коллег сделать такой шаг.

Как сообщалось, 52 392 педагога имеют право на вакцину от Covid-19 с понедельника, 12 апреля, а оставшиеся 23 924 педагога могут быть вакцинированы с 3 мая, ранее сообщил журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

С понедельника по всей стране будут вакцинированы воспитатели детских садов, учителя специальных школ, 1-6 классов и 50 безопасных муниципальных общеобразовательных школ. По телефону 8989 или manavakcina.lv на данный момент подали заявки около 15 000 учителей. Кроме того, в сотрудничестве с Министерством образования и науки (IZM) списки вакцинированных учителей будут обновляться еженедельно.

Планируется, что IZM направит в Национальную службу здравоохранения (NVD) список всех лиц, соответствующих приоритетной группе, и эти списки будут сравниваться с заявлениями, полученными на manavakcina.lv и по телефону 8989. Далее люди будут разделены по учреждениям вакцинации и смогут дождаться приглашения.