Ср, 14.04.2021
Я считаю, что у этой проблемы очень низкий риск, даже если она вызвана вакциной. Шесть случаев с примерно семь миллионами доз - не повод для паники. Амеш Адаля, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний США
Амеш Адаля, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний США

По делу о похищении и убийстве правнука будут заслушаны дополнительные свидетели

ФОТО: HTeam/Shutterstock.

Земгальский районный суд, продолжающий рассматривать дело женщины, обвиненной в похищении и убийстве правнука, родившегося дома, на сегодняшнее слушание пригласит дополнительных свидетелей.

Дело рассматривает судья Андрис Шкутанс. На первом заседании было принято решение продолжить рассмотрение уголовного дела на закрытых заседаниях.

Суд также рассмотрел вопрос о дальнейшем применении установленной меры пресечения и постановил продолжить применение существующей меры пресечения к женщине - задержание.

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 4 апреля 2019 года в Елгавском крае женщина с медицинским образованием приняла на дому роды у своей внучки.

Скорую она не вызвала и в порыве гнева похитила новорожденного и унесла из дома.

Затем обвиняемая убила младенца при невыясненных обстоятельствах.

Женщину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса - в похищении человека, а также в убийстве при отягчающих обстоятельствах, если виновный осознает, что жертва находится в беспомощном состоянии, и если тело после убийства осквернено.

Если суд признает женщину виновной, ей грозит пожизненный срок.

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