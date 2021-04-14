По делу о похищении и убийстве правнука будут заслушаны дополнительные свидетели

Дело рассматривает судья Андрис Шкутанс. На первом заседании было принято решение продолжить рассмотрение уголовного дела на закрытых заседаниях.

Суд также рассмотрел вопрос о дальнейшем применении установленной меры пресечения и постановил продолжить применение существующей меры пресечения к женщине - задержание.

Согласно обвинительному заключению, в ночь на 4 апреля 2019 года в Елгавском крае женщина с медицинским образованием приняла на дому роды у своей внучки.

Скорую она не вызвала и в порыве гнева похитила новорожденного и унесла из дома.

Затем обвиняемая убила младенца при невыясненных обстоятельствах.

Женщину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса - в похищении человека, а также в убийстве при отягчающих обстоятельствах, если виновный осознает, что жертва находится в беспомощном состоянии, и если тело после убийства осквернено.