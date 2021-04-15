Убийтсво в Пурвциемсе: Сандис Гиргенс созвал совещание по вопросам внутренней безопасности

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В совещании приняли участие представители Латвийского союза самоуправлений, Латвийской ассоциации крупных городов, Госполиции и других структур внутренних дел.

Убийство в Пурвциемсе - доказательство тому, что в Латвии крайне необходима единая сеть видеонаблюдения, чтобы полиция могла более эффективно реагировать на преступления и поддерживать порядок, заявил министр.

Гиргенс подчеркнул, что о необходимости создания такой сети он говорил еще в июне прошлого года. В этой сфере МВД столкнулось с бюрократическими препятствиями, хотя в других европейских странах такая инфраструктура давно развита.