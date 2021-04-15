Чт, 15.04.2021
В Латвии не подтверждено ни одного смертельного случая, который был бы связан с вакциной от Covid-19. Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня
Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня

Убийтсво в Пурвциемсе: Сандис Гиргенс созвал совещание по вопросам внутренней безопасности

Сандис Гиргенс ФОТО: LETA

Реагируя на убийство в Пурвциемсе, министр внутренних дел Сандис Гиргенс сегодня в 8:30 созвал совещание по вопросам внутренней безопасности страны, в 9:30 состоялась дистанционная пресс-конференция.

Видео: Пресс-конференция

В совещании приняли участие представители Латвийского союза самоуправлений, Латвийской ассоциации крупных городов, Госполиции и других структур внутренних дел.

Убийство в Пурвциемсе - доказательство тому, что в Латвии крайне необходима единая сеть видеонаблюдения, чтобы полиция могла более эффективно реагировать на преступления и поддерживать порядок, заявил министр.

Гиргенс подчеркнул, что о необходимости создания такой сети он говорил еще в июне прошлого года. В этой сфере МВД столкнулось с бюрократическими препятствиями, хотя в других европейских странах такая инфраструктура давно развита.

Как сообщалось, в среду утром, 14 апреля, в Пурвциеме был застрелен футбольный агент Роман Беззубов.

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