Чт, 15.04.2021
Постановка вопроса неправильная - русские и латыши, важно - кто больше пострадал в Covid-кризис, а "Спутник V" - это лишь индикатор недоверия правительству. Сергей Крук, профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт
Сергей Крук, профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт
2

Суд по "квартирному делу": Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно

Соратницу российского оппозиционера Алексея Навального и юриста ФБК Любовь Соболь признали виновной по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Ее приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства, сообщает "Медуза".

Суд пришел к выводу, что она незаконно проникла в жилье, принадлежащее предполагаемому сотруднику ФСБ, фигуранту журналистского расследования об отравлении Навального. Сам Константин Кудрявцев не был потерпевшим по делу - этот статус получили члены его семьи, пишет "Русская служба BBC News".

Испытательный срок по приговору составляет один год. Все это время Соболь должна отмечаться в уголовной инспекции.

В случае нарушений условный срок будет изменен на реальный.

2

После того, как Любовь Соболь услышала приговор она сказала: "Какой позор и стыд!". Она также заявила, что собирается обжаловать решение судьи.


"Квартирное дело" против Любови Соболь было возбуждено после того, как 21 декабря 2020 года она приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева - предполагаемого участника отравления Навального.

НАВЕРХ
Back