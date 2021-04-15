Суд по "квартирному делу": Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно

Суд пришел к выводу, что она незаконно проникла в жилье, принадлежащее предполагаемому сотруднику ФСБ, фигуранту журналистского расследования об отравлении Навального. Сам Константин Кудрявцев не был потерпевшим по делу - этот статус получили члены его семьи, пишет "Русская служба BBC News".

Испытательный срок по приговору составляет один год. Все это время Соболь должна отмечаться в уголовной инспекции.

В случае нарушений условный срок будет изменен на реальный.

После того, как Любовь Соболь услышала приговор она сказала: "Какой позор и стыд!". Она также заявила, что собирается обжаловать решение судьи.

⚡️Приговор по моему уголовному делу о попытке поговорить с отравителем Навального Константином Кудрявцевым:



виновна, исправительные работы сроком на 1 год



Тем временем дело о покушении на жизнь Навального по-прежнему даже не возбуждено. #свободуНавальному pic.twitter.com/O6NPDEhIxe — Соболь Любовь (@SobolLubov) April 15, 2021