Суд по "квартирному делу": Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ условно

Суд пришел к выводу, что она незаконно проникла в жилье, принадлежащее предполагаемому сотруднику ФСБ, фигуранту журналистского расследования об отравлении Навального. Сам Константин Кудрявцев не был потерпевшим по делу - этот статус получили члены его семьи, пишет "Русская служба BBC News".
Испытательный срок по приговору составляет один год. Все это время Соболь должна отмечаться в уголовной инспекции.
В случае нарушений условный срок будет изменен на реальный.
После того, как Любовь Соболь услышала приговор она сказала: "Какой позор и стыд!". Она также заявила, что собирается обжаловать решение судьи.
"Квартирное дело" против Любови Соболь было возбуждено после того, как 21 декабря 2020 года она приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева - предполагаемого участника отравления Навального.