LTV не будет изымать информацию передачи "Запрещенный прием" об эффективности вакцины AstraZeneca

LTV также считает, что тема передачи не исчерпана и вызвала серьезную дискуссию о науке и медицинской журналистике, однако в то же время телевидение приносит извинения тем зрителям, которые сочли информацию в программе вводящей в заблуждение.

Вот почему рекомендуется продолжить обсуждение темы с более широким кругом научных и журналистских профессионалов, рассматривая экспериментальные подходы и темы, изложенные в программе,

которые так важны для здоровья населения.

Совет по содержанию LTV дал оценку выпуску передачи "Запрещенный прием" от 29 марта, тема которого - "Иммунитет против Covid-19". Программа вызвала широкий общественный резонанс, и Министерство здравоохранения и его подчиненные органы потребовали изъять информацию программы, заявив, что она является "не только вводящей в заблуждение, но и научно необоснованной и в то же время опасной для здоровья населения".

Для подготовки заключения LTV также обратился к внешним экспертам - адвокату юридической фирмы Cobalt и декану факультета коммуникации RSU Анде Рожукалне - с просьбой высказать свое независимое мнение о том, нарушает ли программа Закон об электронных СМИ или другие нормативные акты и как оценивается ее содержание.

Ни юристы LTV, ни юридическая фирма Cobalt не обнаружили, что в содержании программы есть нарушение закона, а именно:

содержание не угрожает общественному здоровью и не вводит в заблуждение намеренно,

оно направлено ​​на обсуждение вопросов общественной значимости в сфере здравоохранения, на которые нет убедительных ответов в публичном пространстве, более того, государственные учреждения пока не могут их дать.

Совет по содержанию LTV при оценке передачи принял во внимание как специфику формата программы, так и достижения журналистики, поскольку программа зарекомендовала себя в обнаружении многих сложных проблем и дала импульс к их решению на национальном уровне, сказала Приедите.

LTV подчеркивает, что журналисты имеют неоспоримое право и обязаны исследовать темы, представляющие большой интерес и важность. По словам журналистов, вопрос иммунитета в контексте процесса вакцинации против Covid-19, безусловно, является такой темой. В то же время совет указал создателям программы, что для того, чтобы полностью раскрыть столь сложную и деликатную тему в материалах журналистских расследований, журналисты должны проявлять высочайшие профессиональные качества, точность и ответственность по отношению к зрителям.

Согласно мнению LTV, влияние "Запрещенного приема" на общество велико, люди доверяют содержанию программы, это продукт prime-time общественного телевидения, и он никоим образом не должен ставить под сомнение достоверность информации, которая в нем содержится. По мнению совета, заключительная часть программы - выводы и обсуждения - проблематична, производит впечатление неравного акцента на фактах и ​​отсутствия аргументированной и доказанной последовательности.