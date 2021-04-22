В Латвии 44% жителей хотели бы улучшить свою кухню или обновить интерьер, а более пятой части не удовлетворены имеющимся кухонным оборудованием и его функциями*. Большинству перемен препятствует убеждение, что необходимы большие вложения, много времени и особые знания. Чтобы не пришлось затягивать пояса из-за превышения семейного бюджета, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус предлагает полезные советы по постепенному преображению кухни.

Большинство людей считают, что кухню нужно обновить в один заход. Дариус Римкус объясняет, что на самом деле это можно сделать достаточно хорошо и постепенно, например, купив сначала нижние шкафчики, а покупку верхних отложив на более позднее время.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Используя удобные инструменты планирования, работу по благоустройству кухни можно разделить на несколько этапов, таким образом сбалансировав затраты на более длительный период времени и придя к кухне своей мечты без крупных немедленных вложений.

Освежи интерьер

Раньше кухня, как правило, считалась отдельным помещением с одной функцией - лишь для приготовления пищи. В наши дни она часто является частью пространства открытой планировки, нередко объединенной с гостиной или обеденной зоной. Поэтому, обновляя что-то в жилой или обеденной зоне, стоит сразу думать и об изменениях на кухне.

ФОТО: Пресс-фото

Однако это не значит, что сразу же нужно приобретать новое оборудование для кухни. "Если существующее кухонное оборудование все еще работает, но вы хотите улучшить внутреннюю организацию шкафов или приспособить кухню к остальному интерьеру, есть возможность сменить только внутренние детали или их фасад. Для маленьких кухонь лучше выбирать светлый блестящий фасад, потому что это поможет комнате выглядеть больше. Если кухня просторная, можно позволить себе игривые акценты и выбрать, например, очень современную сейчас игру нюансированных тонов, выбирая навесные и напольные шкафы разных цветов.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Фасады для кухонного оборудования можно обновлять постепенно: в первую очередь освежив стены, полы или шкафчики. Так можно поделить расходы, чтобы сразу не возникали большие затраты", - сказал Д. Римкус.

Дизайнер добавил, что в IKEA широкий выбор фасадов для кухонного оборудования в разных ценовых категориях, чтобы каждый смог найти что-то подходящее для своего кошелька.

Некоторые решения можно попробовать, даже не выходя из дома - их можно посмотреть на бесплатном онлайн-планировщике кухни. В планировщике кухонное оборудование можно изучить в формате 2D и 3D, выбирая различные стили, материалы и цвета. В планировщике также показана и общая стоимость созданного решения.

Улучшай кухню постепенно

Модульная мебель - очень удобное решение при постепенном обновлении кухни. Многофункциональные рамы для кухонной мебели IKEA легко адаптируются к параметрам каждой кухни, а в дальнейшем их легко можно дополнить и обновить.

По такой схеме можно действовать также и при установке совершенно нового кухонного оборудования. В начале можно использовать кухонные шкафчики с открытыми полками, а позже, когда снова будут накоплены деньги, дополнить их дверцами и выдвижными ящиками.

Ящики на кухне - удобное решение, поскольку они позволяют оптимально использовать доступное пространство и более удобно доставать необходимое, однако следует принимать во внимание, что ящики стоят дороже, чем полки.

"Чтобы кухонное оборудование было более практичным, можно заменить шкафчики с дверцами на шкафы с ящиками, выбрать более узкие шкафы вместо широких, а вместо полок - внутренние ящики и проволочные корзины. В угловые шкафчики ставьте вращающиеся полки, а не простые.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Прежде чем внедрять изменения, лучше убедиться, что они действительно подходят твоей кухне. Например, можно виртуально открывать дверцы шкафчиков и выдвигать ящики в планировщике, чтобы убедиться, что ничего не цепляется. Если возникают вопросы или необходима профессиональная консультация, можно связаться со специалистами IKEA по планированию кухни по телефону или записаться на дистанционную консультацию", - рекомендует Дариус Римкус.

Если хочешь доверить работы по обновлению кухни профессионалам, это тоже возможно! Тебе лишь нужно заполнить форму планирования кухни и дождаться проекта кухонного обустройства.

Используй место оптимально

Возможности комбинирования мебели на кухне практически безграничны. Можно выбрать шкафы разной высоты и ширины и преобразовать комбинацию, добавив позднее в нее новые части.

"Чтобы оптимально использовать доступное на кухне пространство, используй площадь стен и к ним прикрепи дополнительные шкафчики или полки. Таким образом можно получить больше места для посуды, аксессуаров и текстиля.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Если кухня просторная, можно даже установить высокий шкаф для хранения принадлежностей, мелкой кухонной техники, ящиков и форм для выпечки. Чтобы такой шкаф был максимально функциональным, можно комбинировать полки и ящики", - рекомендует дизайнер.

Он добавил, что в небольших кухнях особенно тщательно нужно подумать об освобождении рабочей поверхности, чтобы было удобно готовить еду.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Высокофункциональное решение - рейлинги (штанги) с вешалками и другие настенные системы хранения.

Так мы получим удобное место для терок, досок, сит, специй и других мелких принадлежностей.

Трюки, как сэкономить

Обновляя кухню, определенно можно сэкономить на принадлежностях и элементах декора. Все, что точно не нужно сразу, можно будет приобрести позже.

ФОТО: Пресс-фото IKEA

Вместо плитки выбирай панели. Облицовка стен может обойтись относительно дорого. Стеновые панели - более экономичное решение.

Сэкономь на аксессуарах и элементах декора. Например, карнизы для занавесок и светильники составят дополнительные затраты. Они, правда, делают кухню уютнее и комфортнее, однако их можно приобрести и позже, ничего не теряя в функциональности кухни.

Продумай детали. Внешний вид кухонного оборудования можно изменить, даже сменив лишь ручки и добавив некоторые новые элементы.

При планировании кухни, даже если просто обновляешь имеющееся оборудование, пригодится бесплатный планировщик кухни (см. здесь). Использовать этот инструмент особенно важно в том случае, если хочешь спланировать бюджет. В планировщике можешь выбрать желаемые решения, протестировать их, рассчитать общую стоимость и виртуально сравнить различные варианты, даже не выходя из дома. Чтобы освежить нынешнее устройство кухни, просто нужно ввести ее размер в планировщике, а затем дополнить, чтобы создать идеальное решение.

*Опрос проводила компания Norstat по заказу IKEA в 2021 году. В опросе участвовали 500 жителей Латвии.