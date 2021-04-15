Внимание, серьезные колебания температуры! Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Однако в середине следующей недели воздействие циклона усилится, и в Латвию постепенно вернутся более прохладные воздушные массы, местами пройдут дожди.

Ожидается, что в пятницу будет дуть умеренный северо-восточный, северный ветер с порывами до 15-16 метров в секунду в Курземе и Видземе.

Максимальная температура воздуха составит +9… + 13 градусов, а в Курземе на берегу залива будет холоднее - там температура составит до +6… + 8 градусов.

В выходные во многих местах будет светить солнце, значительных осадков не ожидается, а днем ​​температура поднимется до + 12… + 17 градусов. В Курземе температура воздуха на берегу залива поднимется до +6… + 9 градусов.

Ночью температура воздуха будет в пределах 0… + 6 градусов. Будет дуть северный и северо-западный ветер от слабого до умеренного.

В начале следующей недели погода по-прежнему будет преимущественно сухой и теплой, днем температура поднимется до + 11… + 16 градусов, на несколько градусов холоднее будет только в Курземе на берегу залива.