Внимание, серьезные колебания температуры! Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Однако в середине следующей недели воздействие циклона усилится, и в Латвию постепенно вернутся более прохладные воздушные массы, местами пройдут дожди.
Ожидается, что в пятницу будет дуть умеренный северо-восточный, северный ветер с порывами до 15-16 метров в секунду в Курземе и Видземе.
Максимальная температура воздуха составит +9… + 13 градусов, а в Курземе на берегу залива будет холоднее - там температура составит до +6… + 8 градусов.
В выходные во многих местах будет светить солнце, значительных осадков не ожидается, а днем температура поднимется до + 12… + 17 градусов. В Курземе температура воздуха на берегу залива поднимется до +6… + 9 градусов.
Ночью температура воздуха будет в пределах 0… + 6 градусов. Будет дуть северный и северо-западный ветер от слабого до умеренного.
В начале следующей недели погода по-прежнему будет преимущественно сухой и теплой, днем температура поднимется до + 11… + 16 градусов, на несколько градусов холоднее будет только в Курземе на берегу залива.
Со среды постепенно будет поступать более холодный воздух и циклон усилится. Во второй половине недели ожидается дождь, и температура воздуха будет не такой высокой, как в предыдущие дни - только в некоторых местах днем полоса термометра будет превышать отметку +10 градусов, а ночью - будет в диапазоне -1… + 4 градуса.