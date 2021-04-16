Что даст Украине план действий по членству в НАТО

На фоне повышенной опасности эскалации конфликта в Донбассе украинские власти не только всячески пытаются продемонстрировать готовность дать отпор пророссийским сепаратистам и самой России, но и стремятся заручиться поддержкой западных партнеров. Во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назвал план действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе "наиболее актуальным вопросом" для Киева и потенциальным "настоящим сигналом для РФ". "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе", - заявил Зеленский.

Украина стремится получить ПДЧ в НАТО уже в 2021 году

Позже министр обороны Украины Андрей Таран конкретизировал цель Киева. Получить ПДЧ, по его словам, страна хочет уже в этом году. При этом он сослался на саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году - мол, предоставив Украине ПДЧ, альянс ускорит выполнение своего же решения 13-летней давности. Тогда страны НАТО пообещали Украине вместе с Грузией в будущем членство в организации, на пути к которому ПДЧ должен был стать "следующим шагом", как сказано в итоговой декларации по результатам того саммита.

Владимир Зеленский назвал ПДЧ в НАТО "наиболее актуальным вопросом" для Киева ФОТО: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

За 13 лет ни Украина, ни Грузия ПДЧ не получили. Сейчас же Украина, не будучи членом альянса, уже имеет особый статус сотрудничества с НАТО - партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Цель этой программы - усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами НАТО.

Чем выше эта совместимость, тем эффективнее и проще участие партнеров в миссиях и операциях Североатлантического альянса. К конкретным преимуществам относятся регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, тесное сотрудничество во время кризисов. Статус EOP, кроме Украины, имеют лишь пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

Тесное сотрудничество с НАТО и без ПДЧ

"Технический по сути" план действий по членству мало что изменит в кооперации НАТО и Украины, объясняет эксперт брюссельского аналитического центра Friends of Europe Джейми Ши, ранее работавший в структурах альянса. Он обращает внимание на то, что НАТО уже сейчас чрезвычайно тесно взаимодействует с Украиной. Аналогов этому сотрудничеству, по его оценке, в мире практически нет.

"В Украине уже есть комиссия Украина - НАТО. У НАТО есть представительство в Киеве. Кроме того, НАТО имплементировала очень много элементов ПДЧ в общую ежегодную программу с Украиной. Сюда относятся военная доктрина, военные учения, оборудование, научное сотрудничество и так далее", - перечислил Ши в беседе с DW. По его словам, де-факто НАТО уже сейчас выполняет ПДЧ в отношении Украины, "не называя его таким словом".