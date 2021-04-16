Видео ⟩ Эстонский депутат практически буквально курит бамбук прямо на заседании парламента

Когда ему предложили озвучить свой вопрос и с ним было установлено удаленное соединение, камера продемонстрировала вальяжно развалившегося депутата, покуривающего электронную сигарету и наслаждающегося музыкой.

На заседании обсуждалась тема климатической нейтральности, и ее достижение в Эстонии к 2035 году. Изначально Круузимяэ собирался задать по ней вопрос, но в нужный момент оказался поглощен чем-то другим.

После того, как добиться от депутата реакции так и не удалось, ведущий заседание Мартин Хельме был вынужден объявить переход к следующему вопросу.

"Я вообще не в курсе этого, не могу прокомментировать, - сказал председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер. - Войду в курс дела и обязательно поговорю с Тармо".

Вице-спикер Рийгикоу Ханно Певкур пояснил Postimees, что для участников удаленного заседания действуют точно такие же правила, как в замке Тоомпеа. "Иногда можно выйти на улицу покурить, но, участвуя в заседании, надо работать", - подчеркнул Певкур.

"У нас четыре часа подряд длилось заседание. Уместно ли за эти четыре часа попить воды? Пригладить волосы?" - пояснил Круузимяэ. Он заявил, что ни разу не курил электронную сигарету за кафедрой и не потягивал их, задавая вопросы. "Но ожидая своей очереди выступить, я курил э-сигарету. Я хотел отказаться от курения и курю э-сигареты", - сказал депутат. Он добавил, что, когда он выступает в Рийгикогу, находясь при этом на удаленной работе, на нем всегда надета рубашка и фон тоже обычно в порядке. "Это и есть очарование и боль удаленной работы".

Канцелярия Рийгикогу пояснила, что относительно участия в дистанционном заседании не установлено специальных требований к одежде или насчет курения. "Технически возможно участвовать в удаленном заседании с помощью компьютера, подключенного к интернету", - отметила канцелярия.

Зарплата депутата Рийгикогу составляет на данный момент 4330 евро. Ранее он неоднократно высказывался на тему электронных сигарет, в том числе призывая прикрыть их черный рынок.

На страничке сатирического Lugejakiri, где традиционно высмеивается актуальная новостная повестка, на произошедшее отреагировали, сообщив о том, что депутат Круузимяэ от чрезмерной переработки находится на грани выгорания.