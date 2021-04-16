Пт, 16.04.2021
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Видео ⟩ Эстонский депутат практически буквально курит бамбук прямо на заседании парламента
При зарплате в 4330 евро

ФОТО: скриншот видео

Депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии от партии "Отечество" Тармо Круузимяэ сегодня нечаянно продемонстрировал, чем он, на самом деле, занимается во время парламентских обсуждений, пишет Rus.Postimees.

Когда ему предложили озвучить свой вопрос и с ним было установлено удаленное соединение, камера продемонстрировала вальяжно развалившегося депутата, покуривающего электронную сигарету и наслаждающегося музыкой.

На заседании обсуждалась тема климатической нейтральности, и ее достижение в Эстонии к 2035 году. Изначально Круузимяэ собирался задать по ней вопрос, но в нужный момент оказался поглощен чем-то другим.

После того, как добиться от депутата реакции так и не удалось, ведущий заседание Мартин Хельме был вынужден объявить переход к следующему вопросу.

"Я вообще не в курсе этого, не могу прокомментировать, - сказал председатель "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер. - Войду в курс дела и обязательно поговорю с Тармо".

Вице-спикер Рийгикоу Ханно Певкур пояснил Postimees, что для участников удаленного заседания действуют точно такие же правила, как в замке Тоомпеа. "Иногда можно выйти на улицу покурить, но, участвуя в заседании, надо работать", - подчеркнул Певкур.

"У нас четыре часа подряд длилось заседание. Уместно ли за эти четыре часа попить воды? Пригладить волосы?" - пояснил Круузимяэ. Он заявил, что ни разу не курил электронную сигарету за кафедрой и не потягивал их, задавая вопросы. "Но ожидая своей очереди выступить, я курил э-сигарету. Я хотел отказаться от курения и курю э-сигареты", - сказал депутат. Он добавил, что, когда он выступает в Рийгикогу, находясь при этом на удаленной работе, на нем всегда надета рубашка и фон тоже обычно в порядке. "Это и есть очарование и боль удаленной работы".

Канцелярия Рийгикогу пояснила, что относительно участия в дистанционном заседании не установлено специальных требований к одежде или насчет курения. "Технически возможно участвовать в удаленном заседании с помощью компьютера, подключенного к интернету", - отметила канцелярия.

Зарплата депутата Рийгикогу составляет на данный момент 4330 евро. Ранее он неоднократно высказывался на тему электронных сигарет, в том числе призывая прикрыть их черный рынок.

На страничке сатирического Lugejakiri, где традиционно высмеивается актуальная новостная повестка, на произошедшее отреагировали, сообщив о том, что депутат Круузимяэ от чрезмерной переработки находится на грани выгорания.

ФОТО: Скриншот Lugejakiri
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