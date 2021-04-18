Лесок у Вильяндиского шоссе (Эстония) утопает в цветах, но это не пробившиеся по весне подснежники, а цветы, которыми покрыты очень свежие могилы. У одного из пригорков упокоилась целая семья: 51-летний сын, 70-летняя мать и 74-летний отец, пишет Rus. Postimees .

Все трое жили вместе и практически одновременно заразились коронавирусом. И умерли в конце марта друг за другом с разницей в два дня. Правда, в разных больницах. А хоронили Эдуарда, Лилию и Валерия в один день - 3 апреля.

"Вероятность того, что речь идет об особо опасной мутации вируса, ничтожно мала", - говорит профессор вирусологии Андрес Меритс. И профессор-вирусолог Ирья Лутсар отмечает, что, хотя связываемый с повышенной смертностью британский штамм составляет теперь у нас 80 процентов всех случаев заражения, появление новых мутировавших вирусов в Эстонии пока не выявлено. Однако есть признаки того, что вирус и вызванные им симптомы очень долго сохраняют сильную иммунную недостаточность в организме человека. Такую ситуацию в мире связывают с рождением как южно-африканского, так и британского штамма.