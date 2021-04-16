После пандемии - отделение от Британии. Шотландские националисты обещают референдум через пару лет

О плане провести референдум в первую половину срока полномочий нового парламента Шотландии, то есть до конца 2023 года, говорится в манифесте (предвыборной программе) Шотландской национальной партии (ШНП), который был обнародован в четверг, ровно за три недели до выборов парламента Шотландии.

"Если после этих выборов в парламенте Шотландии будет простое демократическое большинство за референдум о независимости, то у Бориса Джонсона или кого бы то ни было не будет демократических, электоральных или моральных оправданий, чтобы лишать народ Шотландии права определять свое будущее", - заявила, представляя публике предвыборный манифест, лидер ШНП и глава правительства Шотландии Никола Стёрджен.

При этом Стёрджен подчеркнула, что прежде всего стране все же надо выбраться из коронавирусного кризиса, и все свои силы ее правительство намерено прежде всего отдать борьбе с пандемией.

В 2014 году в Шотландии уже был референдум, и сторонники независимости его проиграли, но после референдума о брексите Никола Стёрджен заявила - и продолжает постоянно заявлять - что Шотландия, голосовавшая против выхода из ЕС, должна получить право на самоопределение.

Проект закона о референдуме ШНП внесла в парламент в Эдинбурге еще в марте, о планах провести его в первую половину срока полномочий нового парламента Стёрджен с соратниками тоже уже говорили неоднократно.

Но теперь этот план оформлен в виде предвыборного обещания, и избиратели ШНП, голосуя за эту партию, будут знать, что одновременно голосуют и за новый референдум о независимости.

"Выбор Шотландии". Никола Стёрджен считает, что выбором Шотландии должны стать она, ее партия и новый референдум ФОТО: Reuters

Что касается большинства в новом составе шотландского парламента, то ШНП и еще две партии, выступающие за независимость, по данным социологов, вполне могут его завоевать на выборах 6 мая.

И это пугает и Лондон, и противников разрушения 314-летнего союза Шотландии и Англии в самой Шотландии.

"На кону - ближайшее и далекое будущее не только Шотландии, но и всего Соединенного Королевства. Поэтому, когда я говорю, что это - самые важные выборы из тех, в которых я участвовал, не думайте, что я кричу "волки!" Я говорю предельно серьезно и искренне", - написал в обращении к избирателям в газете Scotsman лидер шотландских тори Дуглас Росс.

В то же время по закону о шотландской автономии на проведение референдума нужно согласие Лондона, то есть правительства и парламента Британии.

Перед референдумом 2014 года правительство Дэвида Кэмерона дало такое согласие с условием, что вопрос будет закрыт по крайней мере на ближайшее поколение.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отвергает требования ШНП о новом референдуме и думает, как перетянуть на свою сторону большинство шотландцев ФОТО: BBC