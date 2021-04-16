"Ай да мы, ай да молодцы! Главное в этой ситуации - не поддаваться спокойствию и сохранять панику"

Вы уже читали новость о том, что Латвия собирается перекупить все экземпляры вакцины (чьё название рифмуется с StraZeneca), от которых полностью отказалась Дания? Ай да мы, ай да молодцы! Ладно, главное в этой ситуации - не поддаваться спокойствию и сохранять панику.

Может, по примеру с Данией мы и за другими странами сможем "донашивать"? Например, как там Арабские Эмираты поживают? Так уж и быть, мы готовы принимать в дар прошлогодние спорткары. Или вдруг нефть уже некуда девать - так можете нам в стаканчики накапать! Но с этим, видимо, придется подождать, а пока нам только вакцины-отказницы достаются, да дороги... прямиком из Конго.

Тема закрытых вечеринок по-прежнему актуальна - на этот раз по наводке соседей полиция накрыла пирушку во дворе одного из частных домов в Кенгарагсе. Сам же хозяин праздника после отъезда полиции стал показывать соседям неприличные жесты, что и было ими заснято. Глянув на фотки, мы сперва решили, что это какой-то пацан с района факулями разбрасывается, ан нет! Оказывается, это уважаемый человек, да ещё и с неприкосновенностью.

Нет, уважаемый не как "вечер в хату, господа", а уважаемый политически, хотя с первого взгляда можно и перепутать. Конечно, может, это вовсе не неприличные жесты были, а любезная демонстрация соседям "Смотрите, ребята, я уже два укола вакцины себе сделал, могу спокойно тусить, не беспокойтесь за меня, друзья!".

Интересная новость пришла из США - жена готовила мужу сэндвичи на работу, чтобы сэкономить на фастфуде. Но он организовал теневой бизнес - продавал сэндвичи и все равно покупал фастфуд. Идея отличная, но у нас такое не прокатило бы. Почему? Да потому что у нас едят не какие-то там деликатные сэндвичи, а простые и суровые, как жизнь, бутерброды! Сэндвич может быть с бужениной и дарить ощущение изысканности, а бутерброд - он исключительно с колбасой и дарит только ощущение изжоги.

Продолжая тему еды, на этой неделе в Кракове люди заметили на дереве рядом с домом таинственную тварь, которая не шевелилась, но выглядела настолько угрожающе, что жильцы боялись открывать окна - вдруг оно залезет в квартиру! Далее последовал звонок в службу спасения. От ужаса звонивший даже не смог нормально описать эту штуку, сказав, что она похожа на "лагуну". Похоже, что в панике человек забыл слово "игуана". В общем, прибывшие спасатели с осторожностью сняли тварь с дерева - оказалось, что несколько дней жителей терроризировал круассан. Да-да, большой румяный круассан! Интересно, а после этого случая в Кракове появится новая структура?

Ну, Отдел по борьбе с наркотиками, проституцией и круассанами. "Сержант Войцех, скольких вы задержали? - Троих! - А чё так мало? Зайдите по пути домой в магазин, там как раз новый привоз 7Days".

Ну, а мы, отдел маркетинга и благодати Balticom, на этой неделе снова поняли, что у нас лучшая работа на свете. Дело в том, что с нами связалась пиццерия "Cafe 36" и предложила угостить наши толстенькие животики пиццей! Ну кто мы такие, чтобы становиться между пиццей и одеждой размера XXL? Сразу скажем, нашим абсолютным фаворитом стала острая и очень нажористая пицца с говорящим названием "Люцифер"! Ну, а что еще могут порекомендовать вам любители острого Дошика? Кстати, у ребят очень демократичные цены! Так что, если вы тоже не верите, что лето наступит - почему бы не съесть пиццу!

А какая ваша любимая пицца?