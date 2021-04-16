Уровень безработицы в апреле снижается

Характеризуя общую ситуацию, она отметила, что значительных изменений нет, хотя и наблюдается снижение уровня безработицы.

"Немного выросло количество обращающихся к нам людей, которые были заняты в торговле", - сообщила директор NVA.

В то же время имеются хорошие показатели трудоустройства - в этом году работу сумели найти уже 15 000 зарегистрированных в NVA безработных.

Как сообщалось, в марте зарегистрированная безработица в Латвии сохранилась на уровне предыдущего месяца - 8,2% экономически активного населения.

В конце марта в NVA было зарегистрировано 74 232 безработных, что на 262 меньше февраля (74 494 безработных).

Самой низкой безработица в марте была в Рижском регионе - 6,2%, что на 0,1 процентного пункта больше февраля, а самый высокий ее уровень сохранился в Латгале - 16,5%, что столько же, как в феврале.

В Земгале уровень безработицы не изменился - 8% экономически активного населения, в Видземе уменьшился на 0,2 процентного пункта до 8,1%, в Курземе - на 0,3 процентного пункта до 8,7%.

В Риге уровень безработицы в марте вырос на 0,2 процентного пункта до 6,1% экономически активного населения.