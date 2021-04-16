В Елгаве и Юрмале уже заполнены очереди в центры массовой вакцинации

Бюро призывает желающих привиться от Covid-19 больше не приходить в эти центры сегодня.

Как сообщалось, сегодня в центрах вакцинации в Риге, Елгаве и Юрмале прививку могут сделать все желающие. В Риге работает центр вакцинации в конференц-центре Аtta на ул. Краста, 60, в Елгаве - в Земгальском олимпийском центре на ул. Кронвалда, 24, в Юрмале - в Юрмальской спортивной школе на ул. Нометню, 2b.