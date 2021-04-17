Второй день свободной очереди на вакцинацию: прививки получили больше 5000 человек

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Сегодня в центре ATTA вакцинировано как минимум в три раза больше людей, чем в прошлую субботу.

Самый низкий спрос на вакцины был в Даугавпилсе

Возле выставочного зала "Кипсала" один человек упал в обморок, ожидая очередь на вакцинацию. Еще один мужчина упал в обморок после получения вакцины.

Живая очередь в выставочном центре "Кипсала" была закрыта около 9:30, когда в ней было 1000 человек. К 10:30 очередь в центр ATTA также закрыли;

Живая очередь в Елгаве была закрыта около 10:00, когда в очереди было примерно 460 человек.

К 10:00 прививки получили около 1650 человек, к 11:00 - примерно 3000 человек, до 14:00 - 3900 человек, а до 16:00 - почти 4800 жителей. Для вакцинации было выделено ограниченное количество вакцин, поэтому некоторые центры закончили работу раньше предполагаемого времени.

К 10:30 были полностью заполнены живые очереди у четырех центров вакцинации - рижских центре ATTA и выставочном зале "Кипсала", а также в центрах вакцинации в Цесисие и Елгаве.

Живая очередь в выставочном центре "Кипсала" была закрыта около 9:30, когда в ней было 1000 человек, а в Елгаве - около 10:00, когда в очереди было примерно 460 человек.

Самый низкий спрос на вакцины - в Даугавпилсе

В субботу утром активность населения в центре вакцинации Даугавпилса, который находится на территории спортивного комплекса, ниже, чем где-либо в стране.

К 15:00 в очереди на вакцинацию стояло около 150 человек. В Даугавпилс было доставлено 670 доз вакцины.

Очень бодрое утро

Люди стали собираться у выставочного центра "Кипсала" за несколько часов до его открытия - еще до 7:00 в живой очереди было по меньшей мере 50 человек.

На момент открытия центра вакцинации - около 8:15 - в живой очереди было примерно 450 человек, еще 25 человек заняли свои места в отдельной очереди приоритетно вакцинируемых жителей. Когда центр вакцинации открылся, они первыми были пропущены внутрь.

8:00 no rīta pie Ķīpsalas vakcinācijas centra rindā jau ~400 cilvēki. Atbraucu pirms 8, esmu 328. pic.twitter.com/XcXKYN9A8e — Reinis Traidās (@reinistraidas) April 17, 2021

До назначенного времени двери открыл и центр вакцинации в Лиепае. Там первый человек встал в очередь на прививку уже в 5:50. Этот центр вакцинации также открыл двери в 8:15, когда в очереди было около 100 человек.

У центра массовой вакцинации в конференц-центре ATTA в Риге до его открытия собралась очередь из примерно 700 человек, сообщила агентству LETA представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда.

По рассказам очевидцев, за час до начала работы центров вакцинации большие очереди образовались также у центров вакцинации в Цесисе и Юрмале.