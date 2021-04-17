Сб, 17.04.2021
Были у Навального. Слегка пошатывается - сильно кружится голова, но улыбается. Передает всем привет. Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального
Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального
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Второй день свободной очереди на вакцинацию: прививки получили больше 5000 человек

В субботу, 17 апреля, в крупных городах Латвии прошел второй день живой очереди на массовую вакцинацию от Covid-19. С 10:30 в обоих центрах вакцинации в Риге, а также в Цесисе, Елгаве и Юрмале люди в живую очередь больше не принимались. К концу дня количество вакцинированных поднялось до 5000 человек. Была использована вакцина AstraZeneca.

Главное:

  • Сегодня в центре ATTA вакцинировано как минимум в три раза больше людей, чем в прошлую субботу.
  • Самый низкий спрос на вакцины был в Даугавпилсе
  • Возле выставочного зала "Кипсала" один человек упал в обморок, ожидая очередь на вакцинацию. Еще один мужчина упал в обморок после получения вакцины.
  • Живая очередь в выставочном центре "Кипсала" была закрыта около 9:30, когда в ней было 1000 человек. К 10:30 очередь в центр ATTA также закрыли;
  • Живая очередь в Елгаве была закрыта около 10:00, когда в очереди было примерно 460 человек.

К 10:00 прививки получили около 1650 человек, к 11:00 - примерно 3000 человек, до 14:00 - 3900 человек, а до 16:00 - почти 4800 жителей. Для вакцинации было выделено ограниченное количество вакцин, поэтому некоторые центры закончили работу раньше предполагаемого времени.

К 10:30 были полностью заполнены живые очереди у четырех центров вакцинации - рижских центре ATTA и выставочном зале "Кипсала", а также в центрах вакцинации в Цесисие и Елгаве.

Живая очередь в выставочном центре "Кипсала" была закрыта около 9:30, когда в ней было 1000 человек, а в Елгаве - около 10:00, когда в очереди было примерно 460 человек.

Самый низкий спрос на вакцины - в Даугавпилсе

В субботу утром активность населения в центре вакцинации Даугавпилса, который находится на территории спортивного комплекса, ниже, чем где-либо в стране.

К 15:00 в очереди на вакцинацию стояло около 150 человек. В Даугавпилс было доставлено 670 доз вакцины.

Очень бодрое утро

Люди стали собираться у выставочного центра "Кипсала" за несколько часов до его открытия - еще до 7:00 в живой очереди было по меньшей мере 50 человек.

На момент открытия центра вакцинации - около 8:15 - в живой очереди было примерно 450 человек, еще 25 человек заняли свои места в отдельной очереди приоритетно вакцинируемых жителей. Когда центр вакцинации открылся, они первыми были пропущены внутрь.

До назначенного времени двери открыл и центр вакцинации в Лиепае. Там первый человек встал в очередь на прививку уже в 5:50. Этот центр вакцинации также открыл двери в 8:15, когда в очереди было около 100 человек.

У центра массовой вакцинации в конференц-центре ATTA в Риге до его открытия собралась очередь из примерно 700 человек, сообщила агентству LETA представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда.

По рассказам очевидцев, за час до начала работы центров вакцинации большие очереди образовались также у центров вакцинации в Цесисе и Юрмале.

Неожиданно большой оказалась активность жителей в резекненском центре вакцинации, который находится в представительстве Латгале GORS, сообщила представитель Резекненской больницы Лаура Сондоре.

По ее словам, к 10:00 в очереди было около 130 человек. При этом, учитывая большой интерес жителей, центр прививает примерно по 50 человек в час.

Как все устроено?

В субботу, 17 апреля, в центрах вакцинации семи городов - Риги, Даугавпилса, Лиепаи, Резекне, Елгавы, Юрмалы и Цесиса - прививку от Covid-19 мог сделать любой житель страны. Вакцинация проводилась только вакциной AstraZeneca.

Для людей, которые входят в одну из приоритетных групп, была предусмотрена отдельная очередь, при этом никаких дополнительных подтверждений о их принадлежности к группе не требовалось. Отдельная очередь позволила им привиться быстрее, чем в общей очереди.

Вакцинация проходит без предварительной записи, с собой нужно было взять только паспорт или ID-карту.

В порядке живой очереди приглашались вакцинироваться только те, у кого в течение ближайшей недели уже не запланирована прививка в другом месте вакцинации.

В каждом центре в зависимости от его величины планировалось привить от 390 до 2500 человек.

Места массовой вакцинации в порядке живой очереди

Суббота, 17 апреля

  • Рига: центр Аtta и выставочный холл на Кипсале, на ул. Кипсалас, 8;
  • Елгава: центр вакцинации в Земгальском олимпийском центре;
  • Юрмала: Юрмальская спортивная школа;
  • Цесис: помещения бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a;
  • Лиепая: Лиепайский олимпийский центр на ул. Бривибас, 39;
  • Даугавпилс: Даугавпилсский спортивный комплекс на ул. Парадес, 7;
  • Резекне: комплекс GORS.

Воскресенье, 18 апреля

  • Цесис: помещения бывшего магазина Super Netto на ул. Берзайнес, 2a;
  • Даугавпилс: Даугавпилсский спортивный комплекс на ул. Парадес, 7.
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