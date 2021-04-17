"Это, действительно, мощно". Чем грозит сторонникам Навального статус экстремистов

Угрозу сотрудникам признают и в самом ФБК. Волков и Жданов опасаются, что ярлык экстремистов "откроет дорогу к сотням уголовных дел", а "под ударом окажется каждый наш сотрудник".

"Просто сам факт работы в ФБК или в одном из региональных штабов (официальной работы, "вбелую", с уплатой всех налогов!) будет поводом для того, чтобы дать от двух до шести лет. Это в лучшем случае", - считают руководители фонда.

Риск в ФБК видят даже "для волонтеров, для сочувствующих, для тех, кто раздает листовки или вообще как-то участвует в наших активностях". Правда, такие последствия там пока считают маловероятными.

Но в постановлении пленума Верховного суда 2011 года "о судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" говорится, что "под участием в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) понимается совершение лицом умышленных действий, относящихся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации".

Такими действиями Верховный суд считает в том числе проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т. п. Вербовка или вовлечение других людей в деятельность экстремистской организации караются лишением свободы на срок до восьми лет.

Под склонением или вовлечением Верховный суд с 2016 года признает уговоры, подкуп, угрозы, убеждения, просьбы и предложения. При этом такое преступление считается оконченным с момента совершения "независимо от того, приняло ли вовлекаемое лицо участие в деятельности соответствующего экстремистского объединения".

Признание экстремистами при апелляции может занять полтора месяца

В данный момент не очень понятно, хочет ли прокуратура признать экстремистским конкретный штаб, или несколько штабов, или все штабы Навального, и какие у прокуратуры есть на это основания, сказал Би-би-си директор информационно-аналитического центра "Сова" (признан в России "иноагентом") Александр Верховский. Чтобы организацию запретить за экстремистскую деятельность, надо установить факты такой деятельности.

Дальше все будет зависеть от того, насколько быстро будет идти суд, продолжает эксперт. В первой инстанции запрет может быть вынесен оперативно, за два-три заседания, апелляция пройдет в одно заседание, процессуально до нее потребуется около месяца, прогнозирует он. В целом на это уйдет не меньше чем полтора месяца.

Минюст после апелляции может включить организации в реестр практически мгновенно, как только получит бумагу из суда. С этого момента они действительно станут запрещенными, а продолжение их деятельности - уголовно наказуемым для участников, говорит Верховский.

При этом, по его словам, сложно сказать, в каком масштабе будут применяться карательные меры: активистов у Навального очень много, это будет решаться "по обстоятельствам, в разных регионах по-разному".