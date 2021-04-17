"Это, действительно, мощно". Чем грозит сторонникам Навального статус экстремистов

Сторонникам Навального грозит судьба нацболов. Их в "нулевые" также признали экстремистами, после чего соратникам Эдуарда Лимонова пришлось провести "ребрендинг", что ограничило приток новых членов.
Наряду с ФБК, статус экстремистской организации надзорное ведомство требует присвоить Фонду защиты прав граждан (ФЗПГ, тоже признан "иноагентом") и "Штабам Навального" в связи с "фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности".
Московские прокуроры проверяли эти структуры по поручению Генпрокуратуры, передает ведомство. Проверка выявила, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
"Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - заявили в прокуратуре. - При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".
В ФБК ждут "мрачные времена"
"Это, действительно, мощно, что уж там", - так в совместном заявлении решение Генпрокуратуры прокомментировали директор ФБК Иван Жданов и руководитель штабов Навального Леонид Волков.
У Волкова и Жданова нет "больших сомнений в том", какое решение примет Мосгорсуд. "Довольно скоро ФБК и штабы Навального окажутся "экстремистскими организациями", - констатировали они.
Иск прокуратуры соратники Навального связали с подготовкой митинга в поддержку оппозиционера и сентябрьскими выборами в Госдуму, в которых планировала участвовать, например, юрист ФБК Любовь Соболь.
Волков и Жданов подчеркнули, что не собираются отказываться от этих планов.
"Наступает самое мрачное время для свободомыслящих людей, для гражданского общества в России. Фактически Кремль только что что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен", - добавили они.
Волков на просьбу Би-би-си о комментарии сказал, что пока соратники Навального ограничатся опубликованным заявлением.
Чем грозит новый статус сотрудникам структур Навального?
Ярлык "экстремистской" несет для организации и ее членов несколько важных последствий. Список таких юридических и физических лиц ведет министерство юстиции.
Организаторам работы "экстремистского объединения" может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации").
По этой же статье уголовная ответственность грозит тем, кто участвует в работе таких организаций - от двух до шести лет лишения свободы. Этот риск существует в том числе для рядовых сотрудников ФБК, подтвердил Би-би-си руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков (он написал в своем телеграм-канале пост о последствиях для экстремистских организаций).
Практика назначения реальных сроков по этой норме уже сложилась, сказал Чиков. Например, их получали члены "Свидетелей Иеговы" и "Национал-большевистской партии" (НБП) - эти организации признали экстремистскими и запретили их деятельность в 2007-м и 2017 годах.
"За последние три года 252 участника "Свидетелей Иеговы" побывали под стражей, в их жилищах прошло 1416 обысков. 463 из них предъявлены обвинения, 79 осуждены, в том числе 11 находятся в колониях", - написал Чиков в своем канале.