Опубликованы анализы Навального - он в критическом состоянии

В справке написано, что калий в сыворотке крови составляет 7,1 ммоль/л.

"Эти цифры критические", - сказано в подписи твита. - "Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца".

Уже пошли вторые сутки, но нам так никто и не ответил. Калий в сыворотке крови - 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца pic.twitter.com/z5hwv3Nvt9 — Команда Анастасии Васильевой (@DrAnastasy) April 17, 2021

Васильева добавила, что врачи Навального уже обратились к главе ФСИН Александру Калашникову. Накануне текст их письма опубликовало издание "Новая газета".

Врачи выразили обеспокоенность состоянием политика. По их мнению, оно "близится к критическому". Они попросили главу ФСИН о встрече и срочном медицинском консилиуме, а также о допуске к Навальному. Письмо, помимо Васильевой, подписали кардиолог Ярослав Ашихмин, нейрохирург Алексей Кащеев и анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих.

Напомним, в конце марта Алексей Навальный сообщил об ухудшении здоровья в ИК-2 в городе Покров - он пожаловался на боли в спине и потере чувствительности в ноге. Когда к Навальному отказались пустить гражданских врачей, политик объявил голодовку, после чего администрация колонии пригрозила тому принудительным кормлением.