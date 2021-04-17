Сб, 17.04.2021
Были у Навального. Слегка пошатывается - сильно кружится голова, но улыбается. Передает всем привет. Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального
Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального
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Опубликованы анализы Навального - он в критическом состоянии

Алексей Навальный ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Глава организации "Альянс врачей" Анастасия Васильева в своем Twitter опубликовала копию биохимического анализа крови российского оппозиционного политика Алексея Навального, пишет "Дождь". По ним становится ясно, что у политика проблемы с сердцем и почечная недостаточность.

В справке написано, что калий в сыворотке крови составляет 7,1 ммоль/л.

"Эти цифры критические", - сказано в подписи твита. - "Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца".

Васильева добавила, что врачи Навального уже обратились к главе ФСИН Александру Калашникову. Накануне текст их письма опубликовало издание "Новая газета".

Врачи выразили обеспокоенность состоянием политика. По их мнению, оно "близится к критическому". Они попросили главу ФСИН о встрече и срочном медицинском консилиуме, а также о допуске к Навальному. Письмо, помимо Васильевой, подписали кардиолог Ярослав Ашихмин, нейрохирург Алексей Кащеев и анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих.

Напомним, в конце марта Алексей Навальный сообщил об ухудшении здоровья в ИК-2 в городе Покров - он пожаловался на боли в спине и потере чувствительности в ноге. Когда к Навальному отказались пустить гражданских врачей, политик объявил голодовку, после чего администрация колонии пригрозила тому принудительным кормлением.

5 апреля во ФСИН сообщили о переводе Навального в медсанчасть, однако позже его снова вернули в отряд. По словам адвокатов Навального, МРТ показало у него две грыжи.

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