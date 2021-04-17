Свежая информация о распространении коронавируса в Латвии

В прошедший день в Риге было зарегистрировано 215 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 2394 человека.

В Даугавпилсе выявлено 33 новых инфицированных, общее количество заболевших за две недели увеличилось до 309.

Вчера в Елгаве был обнаружен 31 новый случай заражения, а общее число случаев увеличилось до 379 за последние две недели.

В последний день было зарегистрировано 20 новых инфицированных в волости Огре, 18 - в волости Резекне, 17 - в волости Саласпилс, 16 - в волости Марупе и 15 - в Резекне. В ряде других муниципалитетов было зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2394. Далее следуют Елгава - 379, Даугавпилс - 309, Огрский район - 216, Юрмала - 182, Резекне - 177, Лиепая - 158, Саласпилсский район - 136, Кекавский район - 116, в Гулбенском краю и Резекне - по 114 жителей. В то же время в Алсунгском, Балтинавском, Неретском, Ройском и Ручавском краях за последние 14 дней не зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

Расчеты агентства LETA показывают, что 14-дневная совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 373,8 случая.

В настоящее время в 42 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 15 он превышен на 50%. 4

Если подсчитать количество случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, то оно является самым высоким в Вецпиебалге, Зилупе, Руйиене, Аглоне, Сее, Алоя, Малпилсском районе, Елгаве, Акнисте, Огрском крае, Резекне, Скрунском и Саласпилсском районах.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.

Из новых случаев, зарегистрированных в предыдущий день, 110 случаев были в возрасте от 30 до 39 лет, 109 - в возрасте от 40 до 49 лет, 103 - в возрасте от 50 до 59 лет и меньше случаев в других возрастных группах.

Согласно информации, собранной Центром профилактики и контроля заболеваний, за последний день в Латвии было выявлено 654 случая Covid-19, получена информация о смерти шести пациентов.

Вот уже более недели, двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости в Латвии на 100 000 жителей неуклонно растет, но вчера наблюдался относительно быстрый рост - с 354,1 до 373,8 случая. За последнее время самый низкий показатель был 7 апреля - 330,6.

На сегодняшний день в Латвии умерло 2048 человек с Covid-19, что составляет 1,845% от всех подтвержденных случаев Covid-19.

В течение дня в Латвии было проведено 15 192 теста на Covid-19, из которых 4,3% оказались положительными.