Вс, 18.04.2021
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Эстонская полиция задержала латвийского полицейского: его подозревают в нарушении закона

Фото иллюстративное. ФОТО: GINTS IVUSKANS / AFP / SCANPIX

Эстонская полиция задержала латышского полицейского, которого подозревают в нарушении закона, связанного с сигаретами, пишет Rus.Postimees.

По словам пресс-секретаря Полиции Латвии Симоны Гравите, полиция возбудила дисциплинарное производство для расследования деятельности работающего в Видземе полицейского.

На время расследования полицейский отстранен от работы, передает TVNET.

Гравите не уточнила, в каком правонарушении подозревают полицейского, однако сказала, что это связано с сигаретами. Полицейский был задержан в конце марта в Эстонии.

"Мы определимся с нашими дальнейшими шагами в зависимости от результатов расследования. Мы тесно сотрудничаем с нашими эстонскими коллегами, чтобы расследовать случившееся", - сказала Гравите.

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