Эстонская полиция задержала латвийского полицейского: его подозревают в нарушении закона

По словам пресс-секретаря Полиции Латвии Симоны Гравите, полиция возбудила дисциплинарное производство для расследования деятельности работающего в Видземе полицейского.

На время расследования полицейский отстранен от работы, передает TVNET.

Гравите не уточнила, в каком правонарушении подозревают полицейского, однако сказала, что это связано с сигаретами. Полицейский был задержан в конце марта в Эстонии.