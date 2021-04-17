Эстонская полиция задержала латвийского полицейского: его подозревают в нарушении закона
Эстонская полиция задержала латышского полицейского, которого подозревают в нарушении закона, связанного с сигаретами, пишет Rus.Postimees.
Эстонская полиция задержала латышского полицейского, которого подозревают в нарушении закона, связанного с сигаретами, пишет Rus.Postimees.
По словам пресс-секретаря Полиции Латвии Симоны Гравите, полиция возбудила дисциплинарное производство для расследования деятельности работающего в Видземе полицейского.
На время расследования полицейский отстранен от работы, передает TVNET.
Гравите не уточнила, в каком правонарушении подозревают полицейского, однако сказала, что это связано с сигаретами. Полицейский был задержан в конце марта в Эстонии.
"Мы определимся с нашими дальнейшими шагами в зависимости от результатов расследования. Мы тесно сотрудничаем с нашими эстонскими коллегами, чтобы расследовать случившееся", - сказала Гравите.