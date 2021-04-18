СМИ: Британия направит корабли в Черное море в знак солидарности с Киевом

"Отправка кораблей к берегам Украины призвана продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе после того, как на этой неделе президент [США Джо] Байден решил отменить размещение двух американских военных кораблей в Черном море из-за опасений эскалации кризиса", - пишет газета.

По данным собеседников издания, два корабля - эсминец типа 45, вооруженный зенитными ракетами, и противолодочный фрегат типа 23 - на время выйдут из состава авианосной группы Королевского военно-морского флота в Средиземном море и направятся через Босфор в Черное море.

Флагманский корабль группы - авианосец HMS Queen Elizabeth - не может проходить через Босфор, но готов будет оказать поддержку, следует из публикации. На его борту находятся истребители-бомбардировщики F-35 и вертолеты Merlin.Представитель министерства обороны Великобритании сообщил газете, что британское правительство тесно сотрудничает с Украиной и продолжает призывать Россию к деэскалации напряженности.

США не пошли в Черное море

В четверг стало известно, что США отказались от планов направлять эсминцы в Черное море, чтобы не обострять напряженность между Россией и Украиной. Об этом писало издание Politico со ссылкой на свои источники. Как говорил один из собеседников издания, Пентагон передумал совершать заход кораблей в Черное море, чтобы "избежать ненужной эскалации [конфликта]".

При этом один из источников Politico рассказывал, что отправка американских кораблей в Черное море не задумывалась как сигнал российским властям, ведь ВМС США проводит по восемь-девять подобных перемещений каждый год. Этот же конкретный поход был отменен по нескольким причинам, в том числе из-за нежелания "провоцировать Москву".

Турецкие власти заявили, что американская сторона уведомила их об отмене прохода своих военных кораблей в Черное море через Босфор. Рейтер со ссылкой на дипломатические источники писал, что Турция могла неправильно понять США, поскольку отправка кораблей и не планировалась.

Как объясняли источники агентства, Вашингтон часто просит разрешить проход кораблей через Босфор, но подобные запросы еще не означают, что эти миссии действительно будут выполнены.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции сообщало, что американские эсминцы должны были войти в Черное море 14-15 апреля и пробыть там до 4-5 мая. В Белом доме эту информацию не подтвердили и не опровергли. Представитель Пентагона Джон Кирби говорил, что отправка кораблей ВМС США в Черное море - регулярная операция.