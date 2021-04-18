Вс, 18.04.2021
Я виню себя в том, что вызвала в тот день скорую Лариса Симонова, чей отец умер в больнице
Лариса Симонова, чей отец умер в больнице

Латвию ждет солнечный понедельник

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Ночь на понедельник, 19 апреля, будет сравнительно холодной, на востоке страны температура воздуха может упасть ниже нуля, однако первый день следующей недели снова будет солнечным, сухим и умеренно теплым, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, местами на востоке страны - до 0…-1 градуса.

В Риге ночью погода будет сухой, а небо - ясным. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер. Столбик термометра ночью опустится до +4…+5 градусов.

В понедельник облаков также будет мало, во многих районах Латвии будет солнечно, осадков не ожидается. Будет доминировать слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +13…+17 градусов, местами на курземском побережье залива - +7…+12 градусов.

В Риге погода будет сухой и солнечной, будет дуть северо-восточный, северный ветер, а температура воздуха составит +16…+17 градусов.

НАВЕРХ
Back