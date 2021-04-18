Латвию ждет солнечный понедельник

В ночь на понедельник осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, местами на востоке страны - до 0…-1 градуса.

В Риге ночью погода будет сухой, а небо - ясным. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер. Столбик термометра ночью опустится до +4…+5 градусов.

В понедельник облаков также будет мало, во многих районах Латвии будет солнечно, осадков не ожидается. Будет доминировать слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +13…+17 градусов, местами на курземском побережье залива - +7…+12 градусов.