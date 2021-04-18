В христианском пансионате после отказа от вакцины скончалась треть жителей

В конце марта почти все пожилые люди, проживающие в адвентистском доме престарелых Zilaiskalns, заболели. Десять человек погибли. Это треть всех обитателей дома престарелых. Вакцина против коронавируса уже два месяца доступна в центрах социальной помощи, но руководство Zilaiskalns от нее отказалось, сообщает программа Nekā personīga на TV3.
Дом престарелых Zilaiskalns был построен на пожертвования прихожан церкви адвентистов седьмого дня. В открытии в 2016 году приняли участие высшее руководство церкви, и пожертвовавшие на строительство из-за рубежа.
Условия проживания в доме престарелых были хорошими, персонал отзывчивый, а жители довольны. Клиентов не различали по принадлежности к церкви, принимались все. На начало этого года здесь проживало 33 пенсионера и 25 сотрудников.
В конце марта родственники пожилых людей узнали, что в Zilaiskalns вспыхнула заболеваемость коронавирусом. Получать информацию о жителях пансионата становилось все труднее. Ранее отзывчивые сотрудники больше не брали трубку.
С середины января центры социальной помощи обязаны ежедневно сообщать в Министерство благосостояния о клиентах и сотрудниках, инфицированных коронавирусом. Zilaiskalns сообщил о вспышке болезни 23 марта. Центр сообщил о 14 инфицированных и двух погибших. Однако на самом деле жертв вируса было намного больше.
Дозвониться до директора пансионата невозможно. Она тоже была одной из тех, кто заразился коронавирусом и до сих пор болеет. Руководитель владельца пансионата - общества Reach - говорить с Nekā personīga изначально отказался.
В помещении пансионата также зарегистрирована церковь адвентистов седьмого дня Zilaiskalns. Ее пастором является Виктор Гейде. Он был частым гостем в доме престарелых до вспышки болезни и поддерживал тех, кто там жил.
В докторате Zilaiskalns сообщают, что в пансионате вакцины не любят. Вакцинация против гриппа там тоже не проводится. Семейный врач жителей пансионата - инфектолог, который ежедневно работает в коронавирусном отделении Видземской больницы.
Родственники обитателей дома престарелых утверждают, что они сами звонили и просили сделать прививку, но им отказывали или говорили, что займутся этим в другой раз. На данный момент, когда другие дома престарелых вакцинированы вот уже как два месяца, уже довольно поздно.
Вспышка в Zilaiskalns началась, когда из больницы доставили одну из его жительниц.
Семейный врач считает, что в доме престарелых бушевал один из новых, самых быстро распространяющихся типов коронавируса. Все заболели почти одновременно. Треть жителей центра скончались. Конкретно от коронавируса умерли девять из них. Одна клиентка умерла в тот же период, но у нее не было никаких симптомов.
Вакцинация в центрах социальной помощи началась 12 февраля. Дозы получили почти 11 тысяч их жителей и сотрудников. Те, кто недавно переболел вирусом, все еще ждут своей очереди. Однако есть несколько центров, которые отказываются от вакцины.
Резекненский районный дом престарелых с тремя филиалами уже два месяца думает, делать ли прививки. Их руководство не доверяет вакцине AstraZeneca. Частный пансионат Sofija в Пиериге также задерживается.
Как и в Zilaiskalns, есть проблемы со связью, потому что руководство не говорит по-латышски. Во всех этих местах вспышка коронавируса означала бы смерти, которые возможно предотвратить.
В последние недели инфекция была обнаружена в центре социальной помощи в Вецпиебалге, Руе, Дерпеле. Там клиенты получили первую дозу, поэтому переболели коронавирусом в слабой форме.
Дома престарелых объясняют задержку вакцинации жителей требованием разрешения от всех родственников пожилого человека. Фактически, люди, живущие в домах престарелых, имеют право самостоятельно решать вопросы, касающиеся их здоровья, до тех пор, пока их правоспособность не будет отменена или ограничена.