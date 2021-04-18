В христианском пансионате после отказа от вакцины скончалась треть жителей

Дом престарелых Zilaiskalns был построен на пожертвования прихожан церкви адвентистов седьмого дня. В открытии в 2016 году приняли участие высшее руководство церкви, и пожертвовавшие на строительство из-за рубежа.

Условия проживания в доме престарелых были хорошими, персонал отзывчивый, а жители довольны. Клиентов не различали по принадлежности к церкви, принимались все. На начало этого года здесь проживало 33 пенсионера и 25 сотрудников.

В конце марта родственники пожилых людей узнали, что в Zilaiskalns вспыхнула заболеваемость коронавирусом. Получать информацию о жителях пансионата становилось все труднее. Ранее отзывчивые сотрудники больше не брали трубку.

С середины января центры социальной помощи обязаны ежедневно сообщать в Министерство благосостояния о клиентах и ​​сотрудниках, инфицированных коронавирусом. Zilaiskalns сообщил о вспышке болезни 23 марта. Центр сообщил о 14 инфицированных и двух погибших. Однако на самом деле жертв вируса было намного больше.

Дозвониться до директора пансионата невозможно. Она тоже была одной из тех, кто заразился коронавирусом и до сих пор болеет. Руководитель владельца пансионата - общества Reach - говорить с Nekā personīga изначально отказался. 3

В помещении пансионата также зарегистрирована церковь адвентистов седьмого дня Zilaiskalns. Ее пастором является Виктор Гейде. Он был частым гостем в доме престарелых до вспышки болезни и поддерживал тех, кто там жил.

В докторате Zilaiskalns сообщают, что в пансионате вакцины не любят. Вакцинация против гриппа там тоже не проводится. Семейный врач жителей пансионата - инфектолог, который ежедневно работает в коронавирусном отделении Видземской больницы.

Родственники обитателей дома престарелых утверждают, что они сами звонили и просили сделать прививку, но им отказывали или говорили, что займутся этим в другой раз. На данный момент, когда другие дома престарелых вакцинированы вот уже как два месяца, уже довольно поздно.

Вспышка в Zilaiskalns началась, когда из больницы доставили одну из его жительниц. 3

Семейный врач считает, что в доме престарелых бушевал один из новых, самых быстро распространяющихся типов коронавируса. Все заболели почти одновременно. Треть жителей центра скончались. Конкретно от коронавируса умерли девять из них. Одна клиентка умерла в тот же период, но у нее не было никаких симптомов.

ФОТО: скриншот из видео

Вакцинация в центрах социальной помощи началась 12 февраля. Дозы получили почти 11 тысяч их жителей и сотрудников. Те, кто недавно переболел вирусом, все еще ждут своей очереди. Однако есть несколько центров, которые отказываются от вакцины.

Резекненский районный дом престарелых с тремя филиалами уже два месяца думает, делать ли прививки. Их руководство не доверяет вакцине AstraZeneca. Частный пансионат Sofija в Пиериге также задерживается.

Как и в Zilaiskalns, есть проблемы со связью, потому что руководство не говорит по-латышски. Во всех этих местах вспышка коронавируса означала бы смерти, которые возможно предотвратить. 3

В последние недели инфекция была обнаружена в центре социальной помощи в Вецпиебалге, Руе, Дерпеле. Там клиенты получили первую дозу, поэтому переболели коронавирусом в слабой форме.