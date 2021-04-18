Пожар в Саласпилсской волости локализован - из-за сильного ветра он мог перекинуться на ближайший лес

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, что вызов на место происшествия поступил в 17:30.
В тушении пожара принимали участие 20 пожарных на пяти автоцистернах и двух квадроциклах, а также сотрудники Государственной лесной службы на собственном оборудовании.
Операцию по тушению затруднял сильный ветер разного направления, который мог способствовать широкому распространению пламени на ближайший лес.
Позже сообщили, что пожар удалось локализовать незадолго до 20:00.
Во время пожара горела прошлогодняя трава и лес на площади 19,5 га, а также свежая трава на площади 3,5 га. В настоящее время продолжается ликвидация отдельных очагов.