Пожар в Саласпилсской волости локализован - из-за сильного ветра он мог перекинуться на ближайший лес

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, что вызов на место происшествия поступил в 17:30.

В тушении пожара принимали участие 20 пожарных на пяти автоцистернах и двух квадроциклах, а также сотрудники Государственной лесной службы на собственном оборудовании. 1

Операцию по тушению затруднял сильный ветер разного направления, который мог способствовать широкому распространению пламени на ближайший лес.

Позже сообщили, что пожар удалось локализовать незадолго до 20:00.

Во время пожара горела прошлогодняя трава и лес на площади 19,5 га, а также свежая трава на площади 3,5 га. В настоящее время продолжается ликвидация отдельных очагов.