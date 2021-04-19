Мать за убийство новорожденного и многократное перезахоронение тела получила 13 лет тюрьмы

Суд Рижского района признал виновными четырех человек. За совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей 117 (2) Уголовного закона, суд приговорил мать ребенка к лишению свободы сроком на 13 лет и шесть месяцев с испытательным надзором на два года.

Другой член семьи был приговорен к четырем месяцам условного лишения свободы и надзором на один год, еще один человек был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения и испытательному надзору на год.

Один человек был также признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 Уголовного закона, и приговорен к 280 часам принудительных работ по этой статье.

Суть дела

В апреле 2020 года у женщины начались роды и в домашних условиях родилась живая девочка. Женщина ножницами перерезала пуповину и с целью убийства положила новорожденную в пластиковый пакет, который завязала. Мешок с телом ребенка она вынесла из дома и оставила у ямы для мусора.

Позднее бабушка женщины нашла пакет с трупом ребенка, завернула его в пеленку и закопала. О произошедшем рассказали родственникам, у которых возникла идея углубить яму, чтобы труп не смогли найти животные. Они делали это трижды, после чего закопали совсем в другом месте.

Таким образом, обвиняемые грубо нарушили принятые в обществе нормы морали в отношении тела умершего человека.

Мать ребенка в ходе экспертизы была признана вменяемой. Ей грозило пожизненное тюремное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.