Вт, 9.03.2021
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Убили новорожденного ребенка и многократно перезахоранивали тело. Матери грозит пожизненное

Иллюстративное фото ФОТО: Ann in the uk, Shutterstock.

Прокуратура передала Рижскому районному суду уголовное дело, по которому четверо родственников обвиняются в убийстве новорожденного и многократном незаконном перезахоронении тела, сообщает агентство LETA.

Согласно решению о передаче дела суду, в апреле 2020 года у одной из обвиняемых женщин начались роды и в домашних условиях родилась живая девочка. Женщина ножницами перерезала пуповину и с целью убийства положила новорожденную в пластиковый пакет, который завязала. Мешок с телом ребенка она вынесла из дома и оставила у ямы для мусора.

Позднее бабушка обвиняемой женщины нашла пакет с трупом ребенка, завернула его в пеленку и закопала.

О произошедшем рассказали родственникам, у которых возникла идея углубить яму, чтобы труп не смогли найти животные. Они делали это трижды, после чего закопали совсем в другом месте.

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Таким образом, обвиняемые грубо нарушили принятые в обществе нормы морали в отношении тела умершего человека.

Прокуратура обвиняет мать ребенка в убийстве при отягчающих обстоятельствах и осквернении трупа. В свою очередь, остальные лица обвиняются в осквернении трупа.

Матери грозит пожизненное тюремное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.

Женщина в ходе экспертизы была признана вменяемой.

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