Убили новорожденного ребенка и многократно перезахоранивали тело. Матери грозит пожизненное

Согласно решению о передаче дела суду, в апреле 2020 года у одной из обвиняемых женщин начались роды и в домашних условиях родилась живая девочка. Женщина ножницами перерезала пуповину и с целью убийства положила новорожденную в пластиковый пакет, который завязала. Мешок с телом ребенка она вынесла из дома и оставила у ямы для мусора.
Позднее бабушка обвиняемой женщины нашла пакет с трупом ребенка, завернула его в пеленку и закопала.
О произошедшем рассказали родственникам, у которых возникла идея углубить яму, чтобы труп не смогли найти животные. Они делали это трижды, после чего закопали совсем в другом месте.
Таким образом, обвиняемые грубо нарушили принятые в обществе нормы морали в отношении тела умершего человека.
Прокуратура обвиняет мать ребенка в убийстве при отягчающих обстоятельствах и осквернении трупа. В свою очередь, остальные лица обвиняются в осквернении трупа.
Матери грозит пожизненное тюремное заключение или лишение свободы на срок от десяти до 20 лет.
Женщина в ходе экспертизы была признана вменяемой.