Убили новорожденного ребенка и многократно перезахоранивали тело. Матери грозит пожизненное

Согласно решению о передаче дела суду, в апреле 2020 года у одной из обвиняемых женщин начались роды и в домашних условиях родилась живая девочка. Женщина ножницами перерезала пуповину и с целью убийства положила новорожденную в пластиковый пакет, который завязала. Мешок с телом ребенка она вынесла из дома и оставила у ямы для мусора.