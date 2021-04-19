Почти четыре тонны текстиля менее чем за три недели: гора одежды у т/ц Alfa выполнила свою задачу

Рассказывает Лиене Апине, руководитель т/ц Alfa: "Мы очень довольны большим откликом жителей и желанием с наступлением весны не только навести порядок в своих шкафах, но и сделать заботу об экологии своей привычкой. Ощущение чистого, аккуратного гардероба вдохновляет - это маленькое символическое доказательство того, что мы можем навести порядок в любой сфере нашей жизни, если приложим соответствующие усилия. Но еще более воодушевляет мысль, что благодаря нашему ответственному отношению некая часть планеты сможет глубже вдохнуть чистый весенний воздух. Чтобы и в дальнейшем жители имели возможность подобной сортировки, а также способствуя изменению привычек, контейнер для сортировки текстиля возле многоэтажной автостоянки т/ц Alfa - при въезде со стороны улицы Стамериенас - будет доступен постоянно".

ФОТО: Пресс-фото

В контейнер для сортировки текстиля жителей попросили класть ненужную обувь, одежду, шторы, постельное белье и другие текстильные изделия. Активность населения была настолько высока, что контейнер для сортировки текстиля возле т/ц Alfa приходилось освобождать и вне обычного графика - в некоторых случаях даже трижды в день, и уже в первую неделю было собрано чуть больше тонны текстиля. Рижане также позитивно оценили экологическую инсталляцию, установленную в ходе акции возле т/ц Alfa - гору одежды "Нечего надеть?".

Инсталляция заставила задуматься об ущербе, наносимом окружающей среде неправильной утилизацией текстильных изделий и модными потребительскими привычками, а также способствовала обмену информацией о возможностях сдачи текстильных изделий. 1

"Кампания "Большая уборка гардероба" - еще один скромный, но очень важный шаг, который позволил нам общими усилиями уменьшить негативное воздействие текстиля на окружающую среду, а также предотвратить попадание ненужной одежды на полигоны. В наши дни, когда привычки людей находятся под влиянием скоротечной моды и необдуманных покупок, количество текстильных изделий только увеличивается, несмотря на то, что в гардеробах европейцев в среднем 30% одежды не используется. Кроме того, большую часть текстильных изделий население не сдает на повторное использование или вторичную переработку, а просто выбрасывает вместе с бытовыми отходами. И выброшенный текстиль вызывает такое же большое загрязнение окружающей среды, как и другие отходы. Я надеюсь, что в результате этой кампании шкафы у наших людей освободились, а сортировка и сдача ненужных текстильных изделий стала естественной привычкой", - указывает Каспарс Закулис, директор Latvijas Zaļais punkts.

ФОТО: Пресс-фото

Помещенные в контейнер для сортировки текстильные изделия доставлены в сортировочный цех SIA Eco Baltia vide в Тукумсе, где они сортируются не менее чем на 30 фракций по качеству, сезонности и другим параметрам. Хороший и высококачественный текстиль направляется на повторное использование в развивающиеся страны по всему миру, часть одежды высокого качества для детей и молодежи была передана в дар организации Taureņa efekts, а для других текстильных изделий ищут "вторую жизнь" в переработке.