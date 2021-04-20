Эксперимент: по всей Латвии у таксистов после 22:00 можно купить алкогольные напитки

Когда-то в так называемых "точках" можно было круглосуточно покупать алкоголь, но сейчас основными дилерами являются таксисты. К тому же покупатели приветствуются по всей Латвии, и никто даже не спрашивает, исполнилось ли покупателю 18 лет.

Поздним апрельским вечером, вскоре после 22:00, когда продажа алкоголя в магазинах запрещена, молодой человек искал возможности выпить. Отзовутся ли таксисты? Это проверила передача "Запрещенным прием".

В Огре такси фирмы Taxi Ogre A + готовы прийти на помощь.

- Скажите, пожалуйста, мы забыли зайти в магазин до 22:00. Мы можем приобрести что-то алкогольное у Вас?

- Ну что-то можете.

- У Вас, например, водка будет?

- Да, есть 0,7 л.

- И по сколько? Где надо быть?

- В центре, на улице Ригас. 20 евро.

Что же сказали в Гулбене в фирме Halksmen?

- Да, я могу достать одну.

- А что у Вас есть?

- Будет "Зеленая марка"

- По сколько?

- 15 евро.

- А, хорошо, это вместе с доставкой?

- Вы в центре?

- Да.

- Тогда нет проблем.

Тукумс, водитель фирмы Taxi Tukums

- Здравствуйте, хотел спросить, забыли купить алкоголь до 22:00, у Вас можно достать?

- Можно, бутылка 0,7 л за 20 евро.

- Водка?

- Да.