Эксперимент: по всей Латвии у таксистов после 22:00 можно купить алкогольные напитки

Когда-то в так называемых "точках" можно было круглосуточно покупать алкоголь, но сейчас основными дилерами являются таксисты. К тому же покупатели приветствуются по всей Латвии, и никто даже не спрашивает, исполнилось ли покупателю 18 лет.
Поздним апрельским вечером, вскоре после 22:00, когда продажа алкоголя в магазинах запрещена, молодой человек искал возможности выпить. Отзовутся ли таксисты? Это проверила передача "Запрещенным прием".
В Огре такси фирмы Taxi Ogre A + готовы прийти на помощь.
- Скажите, пожалуйста, мы забыли зайти в магазин до 22:00. Мы можем приобрести что-то алкогольное у Вас?
- У Вас, например, водка будет?
- И по сколько? Где надо быть?
- В центре, на улице Ригас. 20 евро.
Что же сказали в Гулбене в фирме Halksmen?
- Да, я могу достать одну.
- А, хорошо, это вместе с доставкой?
Тукумс, водитель фирмы Taxi Tukums
- Здравствуйте, хотел спросить, забыли купить алкоголь до 22:00, у Вас можно достать?
- Можно, бутылка 0,7 л за 20 евро.
Аналогичные ответы журналисты передачи получили в Добеле, Екабпилсе и Айзкраукле.