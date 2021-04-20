Вт, 20.04.2021
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Пользователи соцсетей о происходящем на Центральном рынке

"Никакой драмы" и "Все, что хотела сказать - сказала": YouTube-шоу "Подруги" закрывается

YouTube-шоу "Подруги" прекращают свою деятельность. Об этом сообщила его соведущая Карина Истомина в своем Instagram. 

Девушка отвечала на вопросы в сториз, где ее спросили, что в настоящее время происходит с шоу. Карина отметила, что Татьяна Мингалимова, Ксения Дукалис, Таня Старикова и она выпустят еще два эпизода, после чего пойдут "своими дорогами".

К слову, сама Истомина недавно запустила собственное шоу "Справиться проще". Уже доступны два выпуска - о ментальном здоровье и тревожности.

Проект Истоминой: Как справиться с тревогой - Социофобия, панические атаки, куда идти за помощью

Автор канала "Нежный редактор" Таня Мингалимова написала в Instagram: 

"Никакой драмы нет, мы единовременно приняли это решение,

я в ночь списалась с Таней (Стариковой), и она согласилась, что пора двигаться дальше, утром созвонилась с Кариной, а днем мне пришло письмо от Ксюши. Мы выдохлись, мы разные, мы делаем свое".

В свою очередь, еще одна соведущая шоу Ксения Дукалис в интервью The Village: 

"Я ушла, но вас ждет еще несколько крутых выпусков. Я сказала Тане о своем решении, но мы продолжаем хорошо общаться. Просто я понимаю, что проект уже не приносит мне той эмоциональной отдачи, которая была раньше. И все, что я хотела сказать, я сказала. А какие-то другие вещи буду пробовать доносить через новые форматы и на других платформах".

"Подруги" просуществовали два года - первый выпуск вышел 27 мая 2019-го. 

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