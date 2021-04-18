"Его убивают страшным способом. На глазах у всех нас": сторонники Навального объявили митинг

Акция протеста пройдет 21 апреля, она стартует в 19:00 на центральных площадях российских городов.

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений", - сказано в видеообращении.

"Вы когда-нибудь собственными глазами видели, как убивают человека? Видели. Вы видите это прямо сейчас. И как бы ни хотелось абстрагироваться, не думать об этом, поменять тему - это не отменит того факта, что Алексея Навального убивают. 11

Страшным способом. На глазах у всех нас", - приводит слова из обращения "Медуза".

В марте сотрудники ФБК создали сайт "Свободу Навальному!". С его помощью команда политика планировала собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку Навального. Люди могут зарегистрироваться на акцию протеста, оставив свой адрес электронной почты. На данный момент на сайте зарегистрировались более 450 тысяч человек.

Напомним, в конце марта Алексей Навальный сообщил об ухудшении здоровья в ИК-2 в городе Покров - он пожаловался на боли в спине и потерю чувствительности в ноге. Когда к Навальному отказались пустить гражданских врачей, политик объявил голодовку, после чего администрация колонии пригрозила ему принудительным кормлением.

5 апреля во ФСИН сообщили о переводе Навального в медсанчасть, однако позже его снова вернули в отряд. По словам адвокатов Навального, МРТ показало у него две грыжи.

Глава организации "Альянс врачей" Анастасия Васильева в своем Twitter опубликовала копию биохимического анализа крови российского оппозиционного политика Алексея Навального. По результатам анализа становится ясно, что у политика проблемы с сердцем и почечная недостаточность.