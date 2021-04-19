Алексея Навального переводят в тюремную больницу в другой колонии

В заявлении ФСИН о Навальном также говорится, что его состояние оценивается как удовлетворительное, политика ежедневно осматривает врач-терапевт. Также известно, что Навальному назначили витаминную терапию - как утверждается, с его согласия.

"Перевод в ИК-3 - это перевод в такую же пыточную колонию, только с большим стационаром, куда переводят тяжело больных.

То есть это и нужно понимать как только то, что состояние Навального ухудшилось. И ухудшилось так, что даже пыточная это признает", 1

- так решение ФСИН о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных прокомментировал директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, пишет "Дождь".

"Алексея не перевели в больницу - его перевели в другую колонию - в ИК-3, в тюрьму, где лечат туберкулез! Это совсем не больница, где смогут поставить диагноз и назначить лечение по его проблемам. Мы экстренно требуем провести консилиум и допустить к нему нас, его лечащих врачей", - говорится в микроблоге Twitter команды врача Анастасии Васильевой.

Напомним, в конце марта Алексей Навальный сообщил об ухудшении здоровья в ИК-2 в городе Покров - он пожаловался на боли в спине и потерю чувствительности в ноге. Когда к Навальному отказались пустить гражданских врачей, политик объявил голодовку, после чего администрация колонии пригрозила ему принудительным кормлением.

5 апреля во ФСИН сообщили о переводе Навального в медсанчасть, однако позже его снова вернули в отряд. По словам адвокатов Навального, МРТ показало у него две грыжи.

Глава организации "Альянс врачей" Анастасия Васильева в своем Twitter опубликовала копию биохимического анализа крови российского оппозиционного политика Алексея Навального. По результатам анализа становится ясно, что у политика проблемы с сердцем и почечная недостаточность. В справке написано, что калий в сыворотке крови составляет 7,1 ммоль/л.

"Эти цифры критические, - сказано в подписи к твиту. - Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца". 1

Соратники Навального Иван Жданов и Леонид Волков анонсировали проведение митинга оппозиции в поддержку политика - акция протеста пройдет 21 апреля, она стартует в 19:00 на центральных площадях российских городов. "События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений", - сказано в видеообращении.