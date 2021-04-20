Собрания на открытом воздухе и отмена самоизоляции: какие послабления ждут вакцинированных от Covid-19

Человек считается вакцинированным через две недели после завершения курса вакцинации. Если человек привит AstraZeneca, он считается вакцинированным с 21-го по 90-й день после введения первой дозы. Также предусмотрено, что человек считается вакцинированным, если получил вакцину, признанную Европейским агентством лекарственных средств, Всемирной организацией здравоохранения или регулирующим органом, с которым у ЕС или Латвии есть соглашение о признании проверок производителя.

Исключения для вакцинированных лиц станут возможны, когда будет обеспечена достаточная вакцинация населения и групп риска, в стране будет соответствующая эпидемиологическая ситуация и будет обеспечена доступность вакцинации для населения в целом, а не только для приоритетных групп.

Также необходимо предотвратить возможные риски дискриминации и ввести эффективный контроль факта вакцинации - цифровой зеленый сертификат. 11

Минздрав предлагает вводить исключения для привитых в два этапа. В ближайшем будущем могут быть введены исключения, относящиеся к специфическим случаям, - рутинный скрининг, центры социального ухода, карантин. Как только будет обеспечен достаточный охват вакцинацией, могут вступить в силу исключения для более широкого круга людей.

В ближайшее время Минздрав рекомендует отменить для вакцинированных рутинный скрининг в коллективах, однако тесты на Covid-19 в случае подозрений или перед медицинскими манипуляциями все равно необходимо будет сдавать. Также тесты будут проводиться, если это рекомендовано эпидемиологами, например, при вспышке Covid-19 на рабочем месте.

К привитым клиентам центров социального ухода смогут приходить посетители, они смогут собираться и выходить за пределы учреждения, соблюдая меры предосторожности, установленные в общественных местах.

Предложения Минздрава также предусматривают, что привитые могут не соблюдать условия домашнего карантина, если тест на Covid-19 дал отрицательный результат. 11

Исключения для населения могут быть введены при наличии достаточного охвата вакцинацией, соответствующей эпидемиологической ситуации и зеленого сертификата. В этой ситуации вакцинированные люди смогут массово собираться на открытом воздухе, например, на спортивных, культурных и развлекательных мероприятиях. Также они смогут находиться в помещениях с другими привитыми, в том числе на культурных и развлекательных мероприятиях, им могут предоставляться услуги общественного питания. Этим людям могут быть предоставлены другие услуги в помещениях, но организаторы мероприятий и поставщики услуг также должны быть привиты от Covid-19.

Также вакцинированные лица смогут не отправляться в самоизоляцию по прибытии в Латвию из стран с высокой заболеваемостью Covid-19, если тест окажется отрицательным. 11

Самоизоляция может оставаться в силе при въезде из страны, где распространены штаммы нового коронавируса, которые высоко заразны или устойчивы к вакцинам.