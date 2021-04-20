Врачей Навального не пускают к нему в тюремную больницу

Врачи, в том числе Васильева, неоднократно пытались попасть к Навальному, но каждый раз их требования отклонялись.

Во вторник утром повторилось то же самое, однако медикам посоветовали попробовать еще раз позднее в тот же день.

"Это неуважение к людям, которые приехали, чтобы выполнить свой гуманитарный долг, обязанность врача помочь пациенту", - сказала Васильева информационному агентству AFP около тюрьмы.

"Мы сейчас говорим о здоровье и жизни".

Адвокаты Навального также прибыли в колонию во вторник, и им разрешили войти в учреждение.

В понедельник ФСИН сообщил, что медицинская комиссия приняла решение о переводе Навального из Покровской колонии Владимирской области в больницу другой тюрьмы того же района.

"В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, его ежедневно осматривает врач. С согласия пациента ему назначена витаминотерапия", - сообщила служба в понедельник.

В субботу, 17 апреля, врачи Навального заявили, что здоровье Навального резко ухудшилось и что его сердце может остановиться в любой момент.

44-летний Навальный был арестован 17 января в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он более четырех месяцев проходил лечение после отравления боевым веществом "Новичок".

31 марта он объявил голодовку в тюрьме, требуя надлежащей медицинской помощи и возможности проконсультироваться с независимыми врачами, которым он доверяет.