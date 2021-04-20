Вт, 20.04.2021
Конечно, это скандальное событие, но должны быть оценены все обстоятельства, и в случае обнаружения серьезных нарушений виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, а министерство приняло бы решение об исключении дома Zilaiskalns из реестра соответствующих поставщиков услуг. Рамона Петравича, министр благосостояния.
Рамона Петравича, министр благосостояния.

В какой момент могут быть предоставлены льготы вакцинированным от коронавируса?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Различные льготы для людей, привитых от Covid-19, могут быть введены, когда охват вакцинации в Латвии достигнет 30-40%, сказал советник министра здравоохранения Каспар Берзиньш на заседании правительства.

По мнению Берзиньша, для введения льгот охват вакцинации в группах риска должен быть еще выше.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс добавил, что льготы для вакцинированных могут быть введены, когда вакцины получат 600 000 и более жителей Латвии.

Берзиньш отметил, что до введения льгот необходимо оценить возможные случаи дискриминации, например, чтобы избежать ситуаций, когда человек не может получить льготы, потому что он не может сделать прививку по медицинским показаниям. Чтобы предотвратить дискриминацию, льготы могут быть введены только после того, как большинство желающих получить прививку от Covid-19 получат ее.

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