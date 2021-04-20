В какой момент могут быть предоставлены льготы вакцинированным от коронавируса?

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс добавил, что льготы для вакцинированных могут быть введены, когда вакцины получат 600 000 и более жителей Латвии.

Берзиньш отметил, что до введения льгот необходимо оценить возможные случаи дискриминации, например, чтобы избежать ситуаций, когда человек не может получить льготы, потому что он не может сделать прививку по медицинским показаниям. Чтобы предотвратить дискриминацию, льготы могут быть введены только после того, как большинство желающих получить прививку от Covid-19 получат ее.