Юрист: Навальный - в туберкулезной больнице, его лечение - капельница с глюкозой

Кобзев написал, что 18 апреля, когда Навального госпитализировали, ему только "с четвертого раза сделали капельницу с глюкозой".

Он находится в одиночной камере туберкулезной больницы колонии строгого режима. Его госпитализировали в воскресенье и вечером с четвёртого раза ему сделали капельницу с глюкозой. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 20, 2021

Как также пишет Кобзев, "три медсестры предприняли шесть попыток сделать еще одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену".

Вчера вечером три медсестры предприняли шесть попыток сделать ещё одну капельницу, но так и не смогли попасть в вену. Теперь только все руки исколоты и в синяках. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) April 20, 2021

Другого лечения, как добавил Кобзев, Навальному так и не назначили.

Напомним, лидер российской оппозиции Алексей Навальный уже несколько недель жалуется на боли в спине и ногах, а с 31 марта держит голодовку, требуя допуска независимых врачей. 15 апреля его лечащие врачи сообщили о "резко отрицательной" динамике состояния политика, которая, по их мнению, способна привести к тяжелым патологиям сердечно-сосудистой системы и почечной недостаточности.

19 апреля ФСИН России сообщил о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3 в городе Владимир. В ведомстве состояние здоровья Навального назвали "удовлетворительным".