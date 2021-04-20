Газета о вакцинации будет распространяться по почте только на латышском

На вопрос депутата Кристы Баумане, будет ли газета о вакцинации распространяться и на русском языке, Стуре ответила, что в соответствии с указаниями Центра госязыка такая газета может быть предложена на русском языке только в том случае, если человек выразил такое желание.

"Мы не можем готовить издание на двух языках. Мы можем распространять газету на латышском языке, указав ссылку, где ее можно прочитать на русском языке", - сказала Стуре.

Этот запрет стал одной из причин, чтобы рассматривать вопрос о необходимости газеты как таковой, так как бюро вакцинации рассчитывало распространять ее и на русском языке.

В настоящее время ведется поиск других способов обратиться к русскоязычной аудитории, например, распространение информационных материалов на русском языке в сетях супермаркетов, а Рижская дума дала разрешение распространять материалы на двух языках в подъездах многоквартирных домов.

Бюро вакцинации пришло к выводу, что более скептически относятся к вакцинации именно русскоязычные жители, не читающие латышские СМИ.

В газете будут освещены такие вопросы, как:

механизм действия вакцин,

сравнение вакцин разных производителей,

ожидаемые побочные эффекты и эффективность,

практическая информация о процессе вакцинации,

о том, как записаться на прививку и др.