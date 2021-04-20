"Мною можно пугать детей": Навальный рассказал о своем состоянии в колонии

В публикации Навальный рассказал о том, что страдает от комаров, которые "прикончат человека быстрее любой голодовки", и что он сражается с ними с помощью свернутого в трубочку судебного постановления.
Также Навальный сказал, что им сейчас можно пугать детей, которые отказываются есть.
"- Машенька, если не будешь есть кашу, то станешь как этот дядя с огромными ушами, обтянутым кожей черепом и ввалившимися глазами.
- Нет, мама! Нет! Я все съем и попрошу добавки!"
Также Навальный рассказал, что очень ценит поддержку, которую ему выражают как в России, так и за рубежом и о том, что его позабавили выражения некоторых медиков:
А посмеялся я, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня в анализах, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После "Новичка" и калий не страшен.
В конце публикации Навальный поблагодарил своих единомышленников и напомнил, что в мире очень много людей, которым необходима поддержка.
"Им крайне важно чувствовать вашу поддержку и солидарность. Вроде это совсем не много и не сложно. Но нет лучшего оружия против несправедливости и беззакония",
- закончил политик свою публикацию.
44-летний Навальный был арестован 17 января в московском аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он более четырех месяцев проходил лечение после отравления боевым веществом "Новичок".
31 марта он объявил голодовку в тюрьме, требуя надлежащей медицинской помощи и возможности проконсультироваться с независимыми врачами, которым он доверяет.
Команда Навального призвала своих сторонников выйти в среду, 21 апреля, на улицы своих городов в знак протеста против обращения властей с оппозиционером. В среду также ожидается выступление президента России Владимира Путина о ситуации в стране.