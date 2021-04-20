Решение о проведении Праздника песни и танца школьной молодежи отложено до конца мая

Во вторник, 20 апреля, была заслушана информация о празднике, подготовленная министром образования и науки Илгой Шуплинской. Несмотря на объяснения Шуплински о том, что в этом году праздник не будет проходить в традиционном формате, некоторые министры призвали более четко заявить, что предстоящий летом праздник не будет Праздником песни и танца школьной молодежи

Премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал положить конец слухам о том, что в этом году состоится XII Праздника песни и танца школьной молодежи, а мероприятию, которое готовится, нужно придумать другое название.

"Если мы скажем, что традиционного праздника песни и танца не будет, а будет нечто подобное по духу, я поддержу это. [..] Этот праздник не может проходить в формате, требуемом законом. Не будем лгать. Лучше честно сказать, что надо готовиться к чему-то другому", - сказал Кариньш.

С его мнением согласились министр финансов Янис Рейрс и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Рейрс напомнил, что, согласно закону, праздник песни проходит на Большой эстраде Межапарка, а это предстоящим летом невозможно.

Шуплинска подтвердила, что молодежный праздник песни и танца не будет проходить в традиционной форме.