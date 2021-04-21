"Мрачные времена". Почему накануне протестов штабы Навального перешли на "осадное положение"

"Я сказал, что хорошо было бы согласовать, на что получил отрицательный ответ: никакого согласования не будет, устраиваем провокацию, делаем экшен", - рассказал тогда Черников в своем видеообращении.
"Кто будет отвечать за людей, которые получат административки, возможно, сядут, за молодежь, которая выйдет на несогласованные митинги, мне было непонятно. Поэтому я отказался участвовать в этом беспределе", - продолжил он.
Руслан Шаведдинов объяснил Би-би-си, что они подали бы заявку на согласование митинга, если бы у них было время все организовать. Но этот митинг назначили очень срочно: "Tут экстренная ситуация, реальная угроза жизни Алексея", - объяснил пресс-секретарь.
Заявки на согласование все-таки подали - но 20 апреля, накануне акции. По правилам, нужно подавать заявку за 10 дней до митинга, то есть все сроки уже пропущены.
Но в ФБК сослались на решение Европейского суда по правам человека от 2007 года: тогда суд постановил, что спонтанный митинг в ответ на какие-то политические события может быть оправдан. Такими событиями соратники политика прямо в заявке называют тяжелое состояние здоровья Навального и иск о признании ФБК экстремистской организацией.
"Просим согласовать данное мероприятие, является спонтанной реакцией на происходящие события", - написано в заявках, которые отправили в мэрии десятков городов.
Лидеры ФБК уехали за границу
Из-за рисков арестов почти все лидеры ФБК уехали за рубеж.
Леонид Волков переехал в Европу еще в 2019 году из-за уголовного дела. Мария Певчих многие годы работала в ФБК, живя в Лондоне.
В последние недели за границей оказались директор ФБК Иван Жданов, расследователь Георгий Албуров, ведущий передач на YouTube-канале Навального Владимир Милов.
Известных соратников Навального, кроме Любови Соболь и находящейся под домашним арестом Киры Ярмыш, в России не осталось.
"Решение управлять сетью штабов из другой страны абсолютно правильное, - прокомментировала Би-би-си глава ростовского штаба Ксения Середкина. - Другого мнения и быть не может". "Было бы намного хуже, если бы сеть штабов сейчас осталась без руководства и опыта этих людей, - соглашаются в штабе в Волгограде. - У них важные задачи, которые могут выполняться удаленно. Федеральный штаб разрабатывает стратегию, а мы участвуем в обсуждении и реализуем тактику. Все когда-либо задумывались об отъезде, мы этого не скрываем, особенно в такие мрачные времена. Но для нас очень важно сейчас бороться за жизнь Алексея, потому что глобально мы боремся вообще за жизнь каждого из нас. Если с Навальным будут вытворять такое, а мы не поможем, то что будут делать с обычными людьми? Мы боремся, как можем. Каждый сотрудник выкладывается полностью. Мы не знаем свой предел".
В конце апреля у Сергея Бойко и его жены должен родиться ребенок. Поэтому уезжать за границу Бойко пока не собирается: "Ее в самолет не пустят, а я без жены не поеду никуда".