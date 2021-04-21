"Мрачные времена". Почему накануне протестов штабы Навального перешли на "осадное положение"

В некоторых штабах прямо говорят, что на вопросы о признании экстремистской организацией отвечает только пресс-секретарь всех структур Навального Руслан Шаведдинов.

"Мы обязательно продумаем такой формат работы, чтобы деятельность наша не останавливалась, - сказал Би-би-си Шаведдинов. - Для нас главное сейчас - это безопасность наших сотрудников, безусловно". Поэтому он не готов публично раскрывать детали того, как ФБК готовится к признанию экстремистской организацией.

"Будут ли сотрудники на свободе - сказать очень сложно", - признал штаб Навального в Волгограде в разговоре с Би-би-си. Там рассказали, что в этот раз структуры Навального стараются сделать так, чтобы силовикам придраться было не к чему: "От своего лица никто не пишет призывов на митинг, вся организация ведется федеральным штабом от лица организации, а на местах - анонимно от лица штаба в общем, но никем лично и конкретно".

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При этом они все равно ждут от силовых структур обысков и задержаний: "Им очень важно обезглавить митинги и оставить их без координации и правозащиты. В прошлый раз к координатору нашего штаба Евгению Кочегину и его помощнице вломились с обыском по делу о наркотиках, - рассказали Би-би-си в штабе. - Это было очень абсурдно и глупо, никаких наркотиков, конечно, не нашли, но арестовали по статье 20.2 КоАП (проведение несогласованной акции) ещё до того, как шествие 23 января состоялось".

На следующий день после разговора с Би-би-си в Волгограде Кочегину присудили 25 суток ареста - за призывы выйти на акцию 21 апреля.

Координатор штаба в Новосибирске Сергей Бойко уверен, что способ работать без перспектив оказаться под уголовным делом все-таки найдется.

"Не будет такой истории, что признали штаб Навального экстремистским - и на следующий день висит табличка "Штаб Навального", туда приходят люди, их задерживают и дают уголовку", - сказал он Би-би-си. В сентябре Бойко прошел в городской совет депутатов с помощью "Умного голосования".

Он подтвердил Русской службе Би-би-си, что митинг организует федеральная команда Навального, а не региональные штабы. Это сделано затем, чтобы не подставлять под "дадинскую" статью сотрудников штабов: многие уже привлекались по двум-трем административным статьям за полгода, в том числе Бойко и координатор штаба в Иркутске Захар Сарапулов.

Сарапулов сказал Би-би-си, что поэтому не пойдет на митинг. Он считает ошибочным решение власти приравнять организацию, которая занимается борьбой с коррупцией, к экстремистам и террористам: "Нас, ботаников, можно закрыть, но на наше место придут другие люди, гораздо более злые, и с ними наладить диалог не получится".

Почему ФБК заранее не согласовал митинг

Координатор штаба Навального в Калининградской области Александр Черников уволился из штаба в январе, когда Навального задержали в аэропорту, а его сторонники объявили митинги по всей стране.