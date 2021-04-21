LTV пустило в эфир интервью с соратником Навального по поводу Дудя. Это оказалось пранком, LTV извинилось

"Юрий Дудь - это известный российский блогер. Он тоже готов присоединиться к демонстрациям, он готов возглавить наш список. Я думаю, что как раз благодаря ему у нас получится то, чего мы до этого не могли сделать - пройти в парламент. У лидеров все равно должна быть какая-то поддержка, должен быть человек, который в отсутствие лидера будет выполнять его функции - это Юрий", - заявил якобы Волков журналистам LTV.

ФОТО: Скриншот twitter

Стоит отметить, что информация об этом не появилась ни на сайте штаба Навального, ни в аккаунтах в соцсетях Юрия Дудя.

Спустя некоторое время пост LTV прокомментировал сам Волков, который указал на непрофессионализм журналистов и отметил, что это был пранк.

You talked to "pranksters", apparently, such an ignorant unprofessionalismhttps://t.co/EuhxRzrlZh — Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 21, 2021

Спустя некоторое время LTV выступило в Twitter с официальным опровержением информации.

"Официальный источник был введен в заблуждение, в результате чего в заблуждение было введена и информационная служба LTV. В данный момент источники в госучреждениях указали, что, возможно, произошла целенаправленная дезинформация госучреждений и масс-медиа. Приносим зрителям, Юрию Дудю и Леониду Волкову извинения. В течение завтрашнего дня проинформируем о развитии ситуации".

🔴 LTV Ziņu dienests atsauc šovakar publicēto ziņu par to,

ka @leonidvolkov , Alekseja Navaļnija līdzgaitnieks,

it kā informējis par zināmā blogera Jurija Dudja stāšanos

Navaļnija biroja vadītāja amatā. pic.twitter.com/hcTVqMRjY6 — LTV Panorama (@ltvpanorama) April 21, 2021