LTV пустило в эфир интервью с соратником Навального по поводу Дудя. Это оказалось пранком, LTV извинилось

Один из соратников находящегося в колонии российского политика Алексея Навального Леонид Волков заявил в интервью передаче Panorāma Латвийского телевидения, что функции Навального будет выполнять популярный российский блогер Юрий Дудь. Впрочем, вскоре выяснилось, что это был пранк и LTV попалось на розыгрыш. Об этом в Twitter заявил сам Леонид Волков.
"Юрий Дудь - это известный российский блогер. Он тоже готов присоединиться к демонстрациям, он готов возглавить наш список. Я думаю, что как раз благодаря ему у нас получится то, чего мы до этого не могли сделать - пройти в парламент. У лидеров все равно должна быть какая-то поддержка, должен быть человек, который в отсутствие лидера будет выполнять его функции - это Юрий", - заявил якобы Волков журналистам LTV.
Стоит отметить, что информация об этом не появилась ни на сайте штаба Навального, ни в аккаунтах в соцсетях Юрия Дудя.
Спустя некоторое время пост LTV прокомментировал сам Волков, который указал на непрофессионализм журналистов и отметил, что это был пранк.
Спустя некоторое время LTV выступило в Twitter с официальным опровержением информации.
"Официальный источник был введен в заблуждение, в результате чего в заблуждение было введена и информационная служба LTV. В данный момент источники в госучреждениях указали, что, возможно, произошла целенаправленная дезинформация госучреждений и масс-медиа. Приносим зрителям, Юрию Дудю и Леониду Волкову извинения. В течение завтрашнего дня проинформируем о развитии ситуации".
🔴 LTV Ziņu dienests atsauc šovakar publicēto ziņu par to, ka @leonidvolkov , Alekseja Navaļnija līdzgaitnieks, it kā informējis par zināmā blogera Jurija Dudja stāšanos Navaļnija biroja vadītāja amatā. pic.twitter.com/hcTVqMRjY6
Напомним, в среду, 21 апреля, по всей России проходят акции солидарности с политиком Алексеем Навальным, который 31 марта объявил голодовку, требуя допустить к нему независимого врача и оказать необходимую медицинскую помощь. В ходе акций были задержаны сотни человек.