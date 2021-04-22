"Это все равно капля в море". Как прошли акции в поддержку Навального в день послания Путина

В Волгограде за пять минут до начала митинга задержали сотрудника местного штаба Навального. По подсчетам V1.ru, в Волгограде задержано не менее 15 человек - на самом митинге неизвестные распылили перцовый баллончик.

В Астрахани на акции в поддержку Навального задержали не менее 10 человек, сообщает "Юг.МБХ медиа".

Полицейское насилие

МВД и другие официальные органы не сообщали о случаях насилия в отношении полицейских.

В то же время в регионах в "ОВД-инфо" поступали сигналы от активистов о применении насилия к ним.

Задержанный в Туле Даниил Станиславский сообщил, что его избили и попытались отобрать телефон.

В Уфе, по данным издания, в отделе полиции №6 по Октябрьскому району полицейский ударил одну из задержанных после отказа отдать телефон.

В Челябинске мужчине при задержании передавили горло. Члена партии "Яблоко" Александра Шадрина избил ОМОН.

ФОТО: BBC

Задержанный в Петербурге Виктор Колбин жаловался, что полицейские не давали ему общаться с оператором горячей линии, отобрали вещи и били по голове.

В Магадане один из задержанных Дмитрий Журов жаловался, что при задержании его ударили головой о машину.

Житель Санкт-Петербурга Даниил рассказал "ОВД-Инфо", что вел съемку митинга, к нему подбежали три сотрудника ОМОН, повалили на земл. и по пути в автозак три раза ударили электрошокером по бедрам и животу, приговаривая "так тебе и надо".

Из-за этого у мужчины, страдающего аритмией, начался приступ, который ему удалось купировать таблетками.

Политические итоги

В то же время относительно прошлых акций методы полиции, особенно в Москве, были относительно мягкими, заметил политолог Алексей Макаркин. "После послания [Путина], которое станет темой и сегодняшних и итоговых за неделю новостных выпусков, жесткие задержания могли бы дать слишком контрастную картинку - и этого явно пытались избежать", - считает он.

Политологи сомневаются, что нынешние акции, как и январские протесты, повлияют на ситуацию с Навальным и ФБК.

У сторонников Навального и внесистемной оппозиции не так много опций, чтобы улучшить судьбу политика, комментирует Би-би-си политолог Татьяна Становая. По ее мнению, Кремль в принципе отвергают любую возможность диалога по теме Навального, и пока инициатива полностью находится в руках власти, уверена она.

Макаркин согласен, что отношение к внесистемной оппозиции вряд ли изменится - и судя по всему, ФБК будет признан экстремистской организацией, что негативно скажется на членах и жертвователях фонда.