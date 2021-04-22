Пользователи соцсети предупреждают о мошеннице, которая продает одежду и мебель

Лидия рассказывает о пережитом дочерью: "Тогда она сказала, что курьер занят, так изо дня в день она откладывала отправку, тогда дочь начала искать информацию и обнаружила, что Лаурита Бейнор - мошенница. Начали отзываться и другие люди. Известно, что она обманула как минимум 11 человек".

Также Лива - одна из тех, кто попал в лапы мошенницы. Она хотела приобрести у Лауриты детскую одежду. Перечислила ей 70 евро, а посылку так и не получила.

В Сети можно найти бесчисленное количество отзывов об этом продавце - она "торгует" не только в Facebook, но и использует сайт Andelemandele.lv.

Этот человек регулярно создает фальшивые профили в соцсетях, продолжая увеличивать количество обманутых. Рукловодитель Drossinternets.lv Майя Катковска советует проверять настоящие имя и фамилию продавца, которые указаны на присланных реквизитах.