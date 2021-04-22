Пропавшая индонезийская подлодка может находиться на опасной глубине

Построенная в Германии подводная лодка KRI Nanggala-402 потеряла контакт с военным флотом утром в среду во время военных учений.

Подлодка попросила разрешения на погружение и после его получения связь прервалась.

Во время поисков подводной лодки при помощи вертолета было замечено нефтяное пятно в месте, где субмарина могла погрузиться.

"У нас есть подозрения, что она находится на глубине 600-700 метров", - заявил пресс-секретарь военного флота адмирал Юлиус Виджойоно. "Она создана для погружения на глубину 250-500 метров. Опускаться ниже опасно", - добавил он.

По словам адмирала, топливные баки подлодки могут быть повреждены из-за давления воды.

В поисках участвуют четыре корабля военного флота, еще два - находятся в пути. Индонезия также попросила о помощи Сингапур и Австралию, у которых есть спасательные суда.

В прошлом году военные силы Индонезии сообщили, что у них есть пять подводных лодок, построенных в Германии и Южной Корее.