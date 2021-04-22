Чт, 22.04.2021
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Пропавшая индонезийская подлодка может находиться на опасной глубине
На ее борту - 53 члена экипажа

Подводная лодка KRI Nanggala-402 ФОТО: Handout / INDONESIA MILITARY / AFP

Военный флот Индонезии сообщил, что его корабли ищут подлодку с 53 членами экипажа, пропавшую у острова Бали, сообщает AFP.

Построенная в Германии подводная лодка KRI Nanggala-402 потеряла контакт с военным флотом утром в среду во время военных учений.

Подлодка попросила разрешения на погружение и после его получения связь прервалась.

Во время поисков подводной лодки при помощи вертолета было замечено нефтяное пятно в месте, где субмарина могла погрузиться.

"У нас есть подозрения, что она находится на глубине 600-700 метров", - заявил пресс-секретарь военного флота адмирал Юлиус Виджойоно. "Она создана для погружения на глубину 250-500 метров. Опускаться ниже опасно", - добавил он.

По словам адмирала, топливные баки подлодки могут быть повреждены из-за давления воды.

В поисках участвуют четыре корабля военного флота, еще два - находятся в пути. Индонезия также попросила о помощи Сингапур и Австралию, у которых есть спасательные суда.

В прошлом году военные силы Индонезии сообщили, что у них есть пять подводных лодок, построенных в Германии и Южной Корее.

Пропавшая подлодка в 1978 году была построена немецким судостроительным предприятием Howaldtswerke-Deutsche Werft.

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