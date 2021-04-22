Съехал с дороги и врезался в дерево: в Латвии в ДТП погиб мужчина
В среду, 21 апреля, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, в том числе два пешехода и три велосипедиста, а один человек в автоаварии погиб, сообщили в Госполиции.
В среду, 21 апреля, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, в том числе два пешехода и три велосипедиста, а один человек в автоаварии погиб, сообщили в Госполиции.
Всего за день зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, из них 12 с пострадавшими.
В Риебиньском крае мужчина 1977 г. рожд. не справился с управлением автомашиной Toyota Avensis, съехал с дороги и врезался в дерево. Мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.
В минувшие сутки составлено 11 протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один за вождение в состоянии наркотического опьянения, 427 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.
Всего за нарушения правил дорожного движения составлено 735 протоколов.