Чт, 22.04.2021
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Съехал с дороги и врезался в дерево: в Латвии в ДТП погиб мужчина

Автоавария. Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

В среду, 21 апреля, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек, в том числе два пешехода и три велосипедиста, а один человек в автоаварии погиб, сообщили в Госполиции.

Всего за день зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий, из них 12 с пострадавшими.

В Риебиньском крае мужчина 1977 г. рожд. не справился с управлением автомашиной Toyota Avensis, съехал с дороги и врезался в дерево. Мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. 

В минувшие сутки составлено 11 протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, один за вождение в состоянии наркотического опьянения, 427 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

Всего за нарушения правил дорожного движения составлено 735 протоколов.

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